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'आपके पास अधिकार ही नहीं है...', हेग कोर्ट के फैसले पर भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान को बड़ा झटका

हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA) के फैसले को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने कड़े रुख से स्थिति साफ की.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 31, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:59 PM IST
'आपके पास अधिकार ही नहीं है...', हेग कोर्ट के फैसले पर भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान को बड़ा झटका
Image Credit: ANI (भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और गंभीर तनाव के बावजूद यह संधि लंबे समय तक कायम रही. लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालात बदल गए.)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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