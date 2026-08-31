'आपके पास अधिकार ही नहीं है...', हेग कोर्ट के फैसले पर भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान को बड़ा झटका

भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर करीब छह दशक पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है. हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने सिंधु जल संधि को लागू रखने की बात कही है. लेकिन भारत ने इस राय को मानने से साफ इनकार कर दिया है. भारत का कहना है कि इस पंचाट को देश के संप्रभु फैसलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला पहले की तरह कायम है.
स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने कहा है कि भारत के पास सिंधु जल संधि को खत्म या स्थगित करने का कोई आधार नहीं है. न्यायालय के मुताबिक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता अभी भी पूरी तरह लागू है. सिंधु जल संधि सितंबर 1960 में हुई थी. इसका मकसद सिंधु नदी और साथ की अन्य नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच नियम तय करना था.
भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और गंभीर तनाव के बावजूद यह संधि लंबे समय तक कायम रही. लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालात बदल गए. 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी. इसके एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए. इन्हीं कदमों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था.
भारत ने उस समय अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रहे सीमा पार आतंक के नेटवर्क के खिलाफ भरोसेमंद और स्थायी कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि से जुड़ी गतिविधियां रुकी रहेंगी. भारत लंबे समय से यह बात कहता रहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते. पहलगाम हमले के बाद नई दिल्ली ने इसी नीति को और कड़े तरीके से सामने रखा. भारत का कहना है कि पानी से जुड़ी संधि को सामान्य तरीके से लागू करने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिसे केवल बयान नहीं बल्कि जमीन पर उठाए गए कदमों से साबित किया जा सके.
विदेश मंत्रालय ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की भूमिका पर भी सवाल उठाया है. मंत्रालय का कहना है कि इस तथाकथित पंचाट का गठन ही संधि की शर्तों के खिलाफ किया गया था. भारत ने कहा है कि उसने इस पंचाट को कानूनी रूप से कभी मान्यता नहीं दी. उसका यह भी कहना है कि पहले भी इस संस्था की ओर से दिए गए बयानों और फैसलों को भारत ने स्वीकार नहीं किया है. नई दिल्ली के अनुसार इस मामले में पंचाट को भारत के संप्रभु फैसलों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है. इसलिए अभी या भविष्य में इस संस्था की ओर से आने वाले किसी भी फैसले का भारत की परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक बड़ा हिस्सा भारत की जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा है. पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर आपत्ति जताई थी. पाकिस्तान का कहना है कि इन परियोजनाओं से पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर संधि के नियमों पर असर पड सकता है. इसी विवाद को लेकर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. भारत ने शुरुआत से ही इस प्रक्रिया का विरोध किया.
भारत का तर्क है कि किशनगंगा और रतले जैसी परियोजनाओं से जुड़े सवाल मुख्य रूप से तकनीकी प्रकृति के हैं. इसलिए इनका समाधान सिंधु जल संधि में बताए गए तरीके के अनुसार तटस्थ विशेषज्ञों के जरिए होना चाहिए. भारत के मुताबिक एक ही विवाद को एक साथ तटस्थ विशेषज्ञ और पंचाट के सामने ले जाना संधि में तय विवाद समाधान व्यवस्था के खिलाफ है. यही वजह है कि भारत ने पंचाट की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार किया. नई दिल्ली का कहना है कि उसने इस संस्था के सामने कभी अपना पक्ष नहीं रखा और उसके पुराने बयानों को भी कोई महत्व नहीं दिया.
फिलहाल भारत का रुख साफ है. सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला जारी रहेगा. भारत का कहना है कि पंचाट की ओर से दी गई राय उसके फैसले को बदल नहीं सकती. दूसरी तरफ पाकिस्तान इस संधि को लागू रखने की मांग करता रहा है. ऐसे में सिंधु नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद आने वाले समय में भी बना रह सकता है. यह मामला केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है. इसके पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद, सीमा विवाद और रणनीतिक तनाव का भी बड़ा संदर्भ जुडा हुआ है. इसलिए सिंधु जल संधि पर भारत का अगला कदम दोनों देशों के रिश्तों की दिशा के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.