DNA: ना डरेंगे, ना झुकेंगे...पुतिन के दौरे से पहले भारत-रूस दोस्ती का '2026 मॉडल' लॉन्च, क्यों जलभुन जाएगा अमेरिका?

रूस ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत के साथ व्यापार में वो बाहरी दखल की इजाजत नहीं देगा. ये संकेत विशेषकर अमेरिका के लिए है, जो पिछले कुछ महीनों से भारत-रूस के बीच व्यापार में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है.
Putin India Visit: पुतिन की भारत यात्रा में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है. लेकिन बड़ी बात ये है कि दिल्ली आने से 48 घंटे पहले पुतिन ने इस यात्रा के दौरान होने वाली डील लॉक कर ली है.
पुतिन ने उन समझौतों और संकल्प के संकेत आज दे दिए हैं जो उनकी भारत यात्रा के दौरान दिखने वाले हैं. यानी आप कह सकते हैं, कि पुतिन ने भारत और रूस की दोस्ती का 2026 मॉडल 2025 के आखिरी महीने में ही लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल में कई नए फीचर हैं.
जो भारत के बहुत काम आने वाले हैं. इसके बारे में आपको जानना चाहिए लेकिन उससे पहले आपको रूस की तरफ से जारी एक अहम बयान के बारे में बताना जरूरी है.
रूस ने बताया-भारत ही सच्चा साझेदार
सबसे बड़ी बात ये है कि आज मॉस्को से ये ऐलान हो गया कि रूस के लिए भारत से बड़ा कोई नहीं है, ना था और ना ही होगा. पुतिन की टीम ने साफ कर दिया है कि रूस के लिए भारत की अहमियत चीन से जरा भी कम नहीं है. चीन की तरह भारत भी रूस का रणनीतिक साझेदार है और इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है. ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है.
वहीं रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी के एक कार्यक्रम में पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है. इस दौरान ट्रेड और इंपोर्ट को लेकर चर्चा होगी.
पिछले कुछ वर्षों से कहा जा रहा था कि रूस, चीन के काफी करीब आ गया है और भारत अब रूस के उतने नजदीक नहीं है जितना पहले हुआ करता था या जितना अभी चीन है. लेकिन आज रूस ने इस सवाल का जवाब दे दिया. रूस को पता है कि चीन सुपरपावर जरूर है, लेकिन भारत की तरह भरोसेमंद नहीं.
बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं-रूस
हथियार और खासकर तेल की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है. अमेरिका और यूरोप के देश नहीं चाहते कि भारत रूस से दोस्ती और व्यापारिक रिश्ते रखे लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से दोस्ती भी बनाये रखी है और व्यापारिक रिश्ता भी. रूस ने साफ कर दिया है कि इस दोस्ती में कोई तीसरा देश नहीं है. यानी अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतें चाहे कुछ भी कर ले, भारत को रूस से और रूस को भारत से अलग नहीं कर सकतीं. दोनों देश अपनी दोस्ती को नए दौर में ले जाएंगे, जो पहले से भी बेहतर होगा.
यानी दोनों देशों के बीच अब दोस्ती और मजबूत होगी. रूस ने ये भी कहा है कि वो भारत से अपना आयात बढ़ाना चाहता है. रूस भारतीय निवेशकों के लिए सबसे अच्छी स्थिति मुहैया कराने को भी तैयार है.
रूस-भारत की दोस्ती का 2026 मॉडल
भारत-रूस दोस्ती पर रूस के इस नए बयान के बाद आपको उन समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए जो राष्ट्रपति पुतिन के दौरे में होने वाले हैं, वैसे तो ये समझौते 2 दिन बाद होंगे लेकिन आपको 48 घंटे पहले ही इसकी जानकारी मिलने वाली है. इसे ही हमने, भारत-रूस की दोस्ती का 2026 मॉडल कहा है.भारत और रूस के बीच 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देश व्यापार के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं.
भारत और रूस के बीच फिलहाल 63 अरब डॉलर का व्यापार होता है जिसे 2030 तक 150 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा. ऐसे में भारत के पास अपना निर्यात बढ़ाने का अच्छा अवसर है. यानी अगले 5 साल में करीब ढाई गुना ज्यादा व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य है.
कारोबार ढाई गुना ज्यादा बढ़ाने पर काम
सोचिए यहां अमेरिका कह रहा है, रूस से भारत व्यापार ना करे और भारत क्या कर रहा है?
भारत रूस के साथ आपसी कारोबार को 5 साल में अभी से ढाई गुना ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहा है. यही है दोस्ती का 2026 मॉडल.
भारत के रुपे (RuPay) और रूस के मीर पेमेंट नेटवर्क को जोड़ने पर भी समझौता होने जा रहा है. ऐसा होने पर दोनों देशों के बीच व्यापार में डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी. यानी भारत और रूस की दोस्ती के बीच अब डॉलर के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली.
परमाणु ऊर्जा, शिपिंग कॉरिडोर, AI और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में भी समझौता होने की उम्मीद है.
रूस का सेंट्रल बैंक भारत में अपना दफ्तर खोल सकता है और इसकी मंजूरी भी मिल सकती है.
इसके अलावा भारत और रूस के बीच ट्रेड रूट पर भी बात होगी. पढ़ाई के लिए रूस जाने वाले भारतीय छात्रों पर भी चर्चा होगी. व्यापार के अलावा सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर भी बातचीत तय है, क्योंकि रक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसने दोनों देशों को कई दशकों से एकजुट रखा है. पुतिन के भारत दौरे में कई रक्षा समझौतों पर मुहर लगने जा रही है।. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुखोई 57.
SU-57 देने की पेशकश
रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-57 देने की पेशकश की है. पुतिन की यात्रा के दौरान इस पर अंतिम फैसला हो सकता है.
रूस, भारत में सुखोई-57 के प्रोडक्शन का प्रस्ताव भी देने वाला है. यानी रूस भारत को सिर्फ सुखोई-57 देगा ही नहीं, भारत में ही सुखोई-57 बनाएगा भी. इससे भारतीयों के लिए सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे.
इसके अलावा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 और यूनिट खरीदने पर बात बनने वाली है. भारत के पास फिलहाल S-400 की 3 यूनिट है.
हालांकि इन रक्षा समझौतों की वजह से अमेरिका नाराज हो सकता है लेकिन भारत के लिए अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. इसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला होगा.
पुतिन की भारत यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होगी लेकिन उससे पहले रूस में उस समझौते को भी मंजूरी दी जा रही है, जो दोनों देशों के सैन्य सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
रूस की संसद के निचले सदन डूमा में भारत के साथ एक समझौते को मंजूरी मिलने वाली है. पुतिन की यात्रा से पहले दोनों देशों के लिए इस संधि के महत्व को भी हम डिकोड करेंगे.
इस समझौते का नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के मामले में एक बड़ा कदम है. इस समझौते पर इसी साल फरवरी में हस्ताक्षर हुए थे लेकिन इसे लागू करने से पहले रूसी संसद की मंजूरी जरूरी है.
दोनों देश हर साल कई साझा सैन्य अभ्यास करते हैं और इस समझौते से अभ्यास के दौरान काफी मदद मिलेगी.
इसके तहत भारत और रूस सैन्य विमानों का ईंधन, पुर्जे और सैन्य सुविधाओं का आदान-प्रदान करेंगे.
साथ ही एयरबेस और नौसैनिक अड्डा एक-दूसरे को इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे.
समझौते के बाद हिंद महासागर में मौजूद रूसी युद्ध पोत और एयरक्राफ्ट को ईंधन मिल सकेगा और मेंटिनेंस से जुड़ी सहायता मिलेगी.
इससे हिंद महासागर में रूस को अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने में मदद मिलेगी.
भारत के हिसाब से बात करें तो पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत, रूस के सैन्य बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर सकेगा.
सैन्य अभ्यास के लिए यूरोप और अमेरिका जाने वाले सुखोई लड़ाकू विमानों को रास्ते में रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन मिल सकेगा.
साथ ही भारत के युद्ध पोतों को भी आर्कटिक महासागर में रूस की मदद मिलेगी.
ये सैन्य समझौता अमेरिका को भी जवाब है जो भारत पर दबाव डालता रहा है कि वो रूस के साथ सैन्य संबंध कम करे.
रूस की सरकार ने इस समझौते को लेकर कहा है कि इससे सैन्य क्षेत्र में रूस और भारत के संबंध मजबूत होंगे.