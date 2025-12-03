DNA: ना डरेंगे, ना झुकेंगे...पुतिन के दौरे से पहले भारत-रूस दोस्ती का '2026 मॉडल' लॉन्च, क्यों जलभुन जाएगा अमेरिका?

Putin India Visit: पुतिन की भारत यात्रा में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है. लेकिन बड़ी बात ये है कि दिल्ली आने से 48 घंटे पहले पुतिन ने इस यात्रा के दौरान होने वाली डील लॉक कर ली है.

पुतिन ने उन समझौतों और संकल्प के संकेत आज दे दिए हैं जो उनकी भारत यात्रा के दौरान दिखने वाले हैं. यानी आप कह सकते हैं, कि पुतिन ने भारत और रूस की दोस्ती का 2026 मॉडल 2025 के आखिरी महीने में ही लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल में कई नए फीचर हैं.

जो भारत के बहुत काम आने वाले हैं. इसके बारे में आपको जानना चाहिए लेकिन उससे पहले आपको रूस की तरफ से जारी एक अहम बयान के बारे में बताना जरूरी है.

रूस ने बताया-भारत ही सच्चा साझेदार

सबसे बड़ी बात ये है कि आज मॉस्को से ये ऐलान हो गया कि रूस के लिए भारत से बड़ा कोई नहीं है, ना था और ना ही होगा. पुतिन की टीम ने साफ कर दिया है कि रूस के लिए भारत की अहमियत चीन से जरा भी कम नहीं है. चीन की तरह भारत भी रूस का रणनीतिक साझेदार है और इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है. ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है.

वहीं रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी के एक कार्यक्रम में पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है. इस दौरान ट्रेड और इंपोर्ट को लेकर चर्चा होगी.

पिछले कुछ वर्षों से कहा जा रहा था कि रूस, चीन के काफी करीब आ गया है और भारत अब रूस के उतने नजदीक नहीं है जितना पहले हुआ करता था या जितना अभी चीन है. लेकिन आज रूस ने इस सवाल का जवाब दे दिया. रूस को पता है कि चीन सुपरपावर जरूर है, लेकिन भारत की तरह भरोसेमंद नहीं.

बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं-रूस

रूस ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत के साथ व्यापार में वो बाहरी दखल की इजाजत नहीं देगा. ये संकेत विशेषकर अमेरिका के लिए है, जो पिछले कुछ महीनों से भारत-रूस के बीच व्यापार में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है.

हथियार और खासकर तेल की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है. अमेरिका और यूरोप के देश नहीं चाहते कि भारत रूस से दोस्ती और व्यापारिक रिश्ते रखे लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से दोस्ती भी बनाये रखी है और व्यापारिक रिश्ता भी. रूस ने साफ कर दिया है कि इस दोस्ती में कोई तीसरा देश नहीं है. यानी अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतें चाहे कुछ भी कर ले, भारत को रूस से और रूस को भारत से अलग नहीं कर सकतीं. दोनों देश अपनी दोस्ती को नए दौर में ले जाएंगे, जो पहले से भी बेहतर होगा.

यानी दोनों देशों के बीच अब दोस्ती और मजबूत होगी. रूस ने ये भी कहा है कि वो भारत से अपना आयात बढ़ाना चाहता है. रूस भारतीय निवेशकों के लिए सबसे अच्छी स्थिति मुहैया कराने को भी तैयार है.

रूस-भारत की दोस्ती का 2026 मॉडल

भारत-रूस दोस्ती पर रूस के इस नए बयान के बाद आपको उन समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए जो राष्ट्रपति पुतिन के दौरे में होने वाले हैं, वैसे तो ये समझौते 2 दिन बाद होंगे लेकिन आपको 48 घंटे पहले ही इसकी जानकारी मिलने वाली है. इसे ही हमने, भारत-रूस की दोस्ती का 2026 मॉडल कहा है.भारत और रूस के बीच 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देश व्यापार के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं.

भारत और रूस के बीच फिलहाल 63 अरब डॉलर का व्यापार होता है जिसे 2030 तक 150 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा. ऐसे में भारत के पास अपना निर्यात बढ़ाने का अच्छा अवसर है. यानी अगले 5 साल में करीब ढाई गुना ज्यादा व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य है.

कारोबार ढाई गुना ज्यादा बढ़ाने पर काम

सोचिए यहां अमेरिका कह रहा है, रूस से भारत व्यापार ना करे और भारत क्या कर रहा है?

भारत रूस के साथ आपसी कारोबार को 5 साल में अभी से ढाई गुना ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहा है. यही है दोस्ती का 2026 मॉडल.

भारत के रुपे (RuPay) और रूस के मीर पेमेंट नेटवर्क को जोड़ने पर भी समझौता होने जा रहा है. ऐसा होने पर दोनों देशों के बीच व्यापार में डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी. यानी भारत और रूस की दोस्ती के बीच अब डॉलर के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली.

परमाणु ऊर्जा, शिपिंग कॉरिडोर, AI और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में भी समझौता होने की उम्मीद है.

रूस का सेंट्रल बैंक भारत में अपना दफ्तर खोल सकता है और इसकी मंजूरी भी मिल सकती है.

इसके अलावा भारत और रूस के बीच ट्रेड रूट पर भी बात होगी. पढ़ाई के लिए रूस जाने वाले भारतीय छात्रों पर भी चर्चा होगी. व्यापार के अलावा सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर भी बातचीत तय है, क्योंकि रक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसने दोनों देशों को कई दशकों से एकजुट रखा है. पुतिन के भारत दौरे में कई रक्षा समझौतों पर मुहर लगने जा रही है।. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुखोई 57.

SU-57 देने की पेशकश