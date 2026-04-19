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Hindi Newsदुनियारूस में तैनात होंगे भारत के 3000 सैनिक, 10 फाइटर जेट और 5 वॉरशिप, आखिर क्या है Indo-Russia का मेगा डिफेंस प्लान?

रूस में तैनात होंगे भारत के 3000 सैनिक, 10 फाइटर जेट और 5 वॉरशिप, आखिर क्या है Indo-Russia का मेगा डिफेंस प्लान?

भारत-रूस के बीच होने वाले इस सैन्य समझौते से भारत के लिए खास फायदा यह है कि उसे रूस के नौसैनिक अड्डों और एयरबेस तक पहुंच मिलेगी, जिनमें आर्कटिक क्षेत्र जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके भी शामिल हैं. इस डील से दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल तालमेल और मजबूत होगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:59 PM IST
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भारत-रूस का मेगा डिफेंस प्लान: 3000 सैनिक, 10 फाइटर जेट, 5 वॉरशिप तैनात (AI-Image)
भारत-रूस का मेगा डिफेंस प्लान: 3000 सैनिक, 10 फाइटर जेट, 5 वॉरशिप तैनात (AI-Image)

भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने वाला एक अहम समझौता अब लागू हो चुका है. फरवरी 2025 में नई दिल्ली और मॉस्को के बीच साइन हुआ यह समझौता, जिसे 'इंडो-रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS)' कहा जाता है, इस साल 12 जनवरी से प्रभाव में आ गया है. इस बात की जानकारी रूस के आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल ने शुक्रवार को दी. इस समझौते के तहत अब भारत और रूस एक-दूसरे के क्षेत्र में सीमित संख्या में अपनी सैन्य मौजूदगी रख सकते हैं. इसमें अधिकतम 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 विमान शामिल हैं, जिन्हें एक साथ तैनात किया जा सकता है.

यह तैनाती शुरुआती तौर पर 5 साल के लिए होगी, जिसे दोनों देशों की सहमति से आगे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है. रूस की संसद (डूमा) ने इस समझौते को दिसंबर 2025 में मंजूरी दी थी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव निकोनोव ने संसद में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट को और मजबूत करेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह समझौता भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे दोनों देश जरूरत के समय एक-दूसरे के सैन्य संसाधनों और ठिकानों का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे.

भारत-रूस समझौते में क्या-क्या शामिल?

भारत और रूस के बीच हुआ पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता (RELOS) सिर्फ एक साधारण रक्षा करार नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य सहयोग को नए स्तर पर ले जाने वाला अहम कदम है. इस समझौते के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और मानवीय सहायता मिशनों को भी शामिल किया गया है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत होगा. वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, खासतौर पर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और यूक्रेन युद्ध के बीच यह समझौता और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. RELOS न केवल सैन्य कर्मियों और उपकरणों की आवाजाही को व्यवस्थित करता है, बल्कि उनके लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स यानी साजो-सामान और सपोर्ट सिस्टम को भी सुचारू बनाता है.

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समझौते में ये बातें भी शामिल

इस समझौते के तहत जब एक देश की सेना दूसरे देश में तैनात होती है, तो मेजबान देश कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है. उदाहरण के तौर पर, युद्धपोतों के लिए बंदरगाह सेवाएं, मरम्मत की सुविधा, पानी और भोजन की आपूर्ति, साथ ही तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं. इसी तरह सैन्य विमानों के लिए हवाई यातायात नियंत्रण, उड़ान से जुड़ा डेटा, फ्लाइट अनुरोधों की प्रोसेसिंग, नेविगेशन सिस्टम का उपयोग और विमान की पार्किंग व सुरक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा, विमानन ईंधन, स्नेहक (लुब्रिकेंट्स) और अन्य विशेष तरल पदार्थ भी जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं. अगर किसी उपकरण में खराबी आती है, तो उसकी मरम्मत की व्यवस्था भी की जाती है, जिसका भुगतान तय नियमों के अनुसार किया जाता है. कुल मिलाकर, RELOS समझौता भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को अधिक व्यावहारिक, तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बदलते वैश्विक हालात में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

दोनों देशों को क्या-क्या फायदे होंगे?

इस समझौते से दोनों देशों की सैन्य साझेदारी को एक नया आयाम मिलने वाला है. इसके तहत भारत और रूस एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं जैसे हवाई अड्डों और बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे जरूरत के समय जहाजों, विमानों और सैन्य कर्मियों को आसानी से सहायता मिल पाएगी. भारत के लिए खास फायदा यह है कि उसे रूस के नौसैनिक अड्डों और एयरबेस तक पहुंच मिलेगी, जिनमें आर्कटिक क्षेत्र जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके भी शामिल हैं. वहीं, रूस को भी भारत की सैन्य सुविधाओं तक व्यापक पहुंच दी जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल तालमेल और मजबूत होगा. यह समझौता सिर्फ पहुंच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की भी व्यवस्था शामिल है. इसके जरिए दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत कार्यों और जरूरत पड़ने पर संयुक्त अभियानों को और अधिक प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकेंगे.

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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