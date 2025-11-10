ट्रंप जिस देश को मानते हैं दुश्मन! भारत उसके लिए बना 'बड़ा भाई', 60 सालों की दोस्ती निभाते हुए भेजी 2.7 टन जान बचाने वाली वैक्सीन

India- Venezuela: दोस्ती और मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारत ने वेनेजुएला को करीब 2.7 टन जीवन रक्षक वैक्सीन भेजी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार को बताया कि ये वैक्सीन ग्लोबल साउथ देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है.MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X (ट्विटर) पर पोस्ट किया, “वैश्विक स्वास्थ्य को समर्थन. ग्लोबल साउथ देशों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के तहत वेनेजुएला के लोगों के लिए लगभग 2.7 टन जीवन रक्षक वैक्सीन भेजी गई है.”ये मानवीय मदद भारत के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनमें विकासशील देशों को स्वास्थ्य साझेदारी और साउथ-साउथ सहयोग से मजबूत किया जाता है.इन वैक्सीन से वेनेजुएला का पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा और हजारों जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा.

भारत-वेनेजुएला की दोस्ती की कहानी

भारत और वेनेजुएला की दोस्ती 60 साल से ज्यादा पुरानी है. 2023 में दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों की 64वीं सालगिरह मनाई. कराकास और नई दिल्ली में 40 साल से ज्यादा समय से दूतावास चल रहे हैं, जो रिश्तों की गहराई दिखाते हैं. MEA के मुताबिक, “भारत और वेनेजुएला हमेशा से सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं और बड़े अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखते हैं. द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं.”

व्यापार में मजबूत साझेदारी

वेनेजुएला भारत के लिए अहम तेल सप्लायर बन चुका है. बदले में भारत वहां दवाइयां, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण और कपड़े निर्यात करता है. फरवरी में दोनों देशों ने डिजिटल सहयोग पर MoU साइन किया, जिसमें गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस के लिए बड़े स्तर के डिजिटल सॉल्यूशन शेयर किए जाएंगे.

भारत के मुख्य निर्यात: फार्मा प्रोडक्ट्स, मिनरल फ्यूल, कॉटन, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सामान, कपड़े.

वेनेजुएला से आयात: मिनरल फ्यूल, आयरन-स्टील, एल्यूमिनियम, सब्जियां, कॉपर, लकड़ी, प्लास्टिक.

डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को अपना 'दुश्मन' क्यों मानते हैं?

ये दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि तेल, ड्रग्स, माइग्रेशन और सुपरपावर की होड़ से जुड़ी है. ट्रंप ने 2017 से ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो पर हमला बोला, और अब 2025 में वापसी के बाद ये जंग और तेज हो गई है. ट्रंप मादुरो को 'नार्को-टेररिस्ट' कहते हैं, जो अमेरिका में ड्रग्स और अवैध माइग्रेशन फैला रहा है. ट्रंप ने हाल ही में CIA को वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन की मंजूरी दी. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, "ट्रंप ने सलाहकारों से पूछा कि क्या मादुरो के दिनों का अंत नजदीक है? उन्होंने कहा, 'हां, मुझे लगता है.'" ये दुश्मनी 8 साल पुरानी है, जो आज युद्ध की कगार पर खड़ी है.