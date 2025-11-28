Advertisement
'दितवा' ने श्रीलंका में मचाई तबाही तो भारत बना 'बड़ा भाई'! राहत सामग्री भरकर कोलंबो भेज दिए INS विक्रांत और उदयगिरि

Sri Lanka News in Hindi: भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक बार फिर संकट में है. इस बार चक्रवात तूफान ने इस द्वीपीय देश में तबाही मचाई है. संकट की इस घड़ी में भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए उसके लिए राहत सामग्री से भरे युद्धपोत भेजने शुरू कर दिए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:20 PM IST
India on Cyclone Ditwa in Sri Lanka: संकट की हर घड़ी में पड़ोसी धर्म निभाने वाला भारत एक बार फिर श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है. चक्रवात दितवा से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका को मदद देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है. भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और फ्रिगेट INS उदयगिरी राहत सामग्री लेकर आज कोलंबो बंदरगाह पहुंचे. जहां पर मानवीय सहायता सामग्री श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंपी गई.

'चक्रवात दितवा' ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही

चक्रवात दितवा से श्रीलंका के कई जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई है. भूस्खलन की वजह से सड़कें टूट गई हैं और सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं. तूफान की वजह से वहां पर हजारों लोग विस्थापित हैं. कई इलाकों में बिजली-पानी की सप्लाई ठप है, जिसके चलते प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और भी मुश्किल काम हो गया है. आफत इतनी बड़ी और तेजी से आई है कि श्रीलंका सरकार भी उसके सामने खुद को असहाय पा रही है.

श्रीलंका के लिए भारत फिर बना 'बड़ा भाई'

ऐसी संकट की घड़ी में भारत एक बार फिर उसका सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है. तूफान से व्यापक नुकसान देख भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए सबसे तेज और व्यापक पहल की है. भारतीय नौसेना के विशालकाय युद्धपोतों में भरकर बड़ी मात्रा में राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई है.

दोनों युद्धपोतों के साथ भेजी गई राहत सामग्री में फूड पैकेट, दवाइयां, आपात चिकित्सा किट, टेंट, पानी शुद्धिकरण के उपकरण और दूसरे जरूरी सामान शामिल हैं.जिन्हें कोलंबो में राहत अभियान चला रही श्रीलंकाई एजेंसियों को सौंप दिया गया.

'हालात के अनुसार सहायता और बढ़ाई जाएगी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके श्रीलंका के लिए संवेदना और समर्थन जाहिर किए हैं. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'चक्रवात दितवा से प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. भारत ने अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के लिए राहत सामग्री तुरंत भेजी हैं. हालात के अनुसार सहायता और बढ़ाई जाएगी.' 

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के अनुरूप है, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को प्रथम प्राथमिकता देता है.

'कठिन वक्त में भारत की मित्रता हमारे लिए संबल'

वहीं विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी आश्वासन दिया कि सहायता केवल एक बार की नहीं बल्कि निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है. भारत की ओर से मिली इस त्वरित मदद पर श्रीलंका के उपविदेश मंत्री अरुण हेमाचंद्रा ने गहरा आभार जताया है. उन्होंने कहा, 'कठिन वक्त में भारत की मित्रता हमारे लिए संबल है. INS विक्रांत के आगमन के साथ ही भारत ने आगे और सहयोग का भरोसा भी दिया है.'

