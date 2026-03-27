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Hindi Newsदुनियाजंग के बीच भारत ने श्रीलंका के घावों पर लगाया मरहम, 38000 मीट्रिक टन फ्यूल के साथ कोलंबो भेजा टैंकर

जंग के बीच भारत ने श्रीलंका के घावों पर लगाया मरहम, 38000 मीट्रिक टन फ्यूल के साथ कोलंबो भेजा टैंकर

India Sent Fuel Tanker To Sri Lanka: भारत ने तेल के संकट के बीच श्रीलंका के लिए मदद भेजी है. बता दें कि भारत ने 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल ले जाने वाला एक फ्यूल टैंकर कोलंबो भेजा है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 27, 2026, 08:03 PM IST
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जंग के बीच भारत ने श्रीलंका के घावों पर लगाया मरहम, 38000 मीट्रिक टन फ्यूल के साथ कोलंबो भेजा टैंकर

Middle East War:  पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते दुनियाभर में ऊर्जा संकट पैदा हो गई है. इससे तेल-गैस की कीमतों में बड़ा उछाल आया है. कई देशों ने इस स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है. वहीं संकट की  इस घड़ी में भारत ने श्रीलंका का साथ दिया है. श्रीलंका ने बताया कि पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद पेट्रोल के साथ एक फ्यूल टैंकर कोलंबो पहुंचने वाला है. 

कोलंबो पहुंचेगा फ्यूल टैंकर 

श्रीलंका के एक ऑफीशियल पेज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर इसकी जानकारी दी और लिखा,' राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई चर्चा के बाद 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल ले जाने वाला एक फ्यूल टैंकर 28 मार्च को कोलंबो पहुंचेगा, जो श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के समयोचित समर्थन को उजागर करता है.' 

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38,000 मीट्रिक टन डीजल-पेट्रोल लेकर जाएगा टैंकर 

श्रीलंकाई न्यूज मीडिया के मुताबिक इसकी पुष्टि इंडियन हाई कमीशन की ओर से की गई है. हाई कमीशन ने कहा कि भारत से 38,000 मीट्रिक टन डीजल-पेट्रोल की खेप 28 मार्च 2028 को कोलंबो पहुंचने वाली है. हाईकमीशन ने बताया कि इसको लेकर श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 24 मार्च 2026 को बातचीत हुई थी. हाईकमीशन के मुताबिक 8,000 मीट्रिक टन फ्यूल के इस खेप में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल है.  

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श्रीलंका ने भारत से मांगी मदद

बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजया हेरथ ने भी 23 मार्च 2026 को फोन पर बातचीत की थी. इसके अलावा श्रीलंका ने कुछ दिन पहले फ्यूल सप्लाई के लिए मिडिल ईस्ट और सिंगापुर से भी बातचीत की थी, हालांकि मध्य एशिया में जंग के चलते जहाज उपलब्ध नहीं रहे और सप्लाई में भी बाधा आई. इस परेशानी के चलते श्रीलंका ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) से  राहत सामग्री मंगवाई. वर्तमान में भेजा गया 38,000 मीट्रिक टन का टैंकर इसी राहत सामग्री का हिस्सा है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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