Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /सिर्फ IT हब नहीं, अब इनोवेशन सुपरपावर भी बनेगा भारत! फ्रांस में 120 भारतीय स्टार्टअप्स करने जा रहे शक्ति प्रदर्शन

सिर्फ IT हब नहीं, अब 'इनोवेशन सुपरपावर' भी बनेगा भारत! फ्रांस में 120 भारतीय स्टार्टअप्स करने जा रहे 'शक्ति प्रदर्शन'

India Innovates 2026: भारत अब सिर्फ IT हब नहीं, बल्कि 'इनोवेशन सुपरपावर' भी बनेगा! भारत सरकार फ्रांस के नीस शहर में टेक महाकुंभ का आयोजन कर रही हैं. इसमें 500 यूरोपियन कंपनियों के साथ 120 दिग्गज भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियां भी अपना 'शक्ति प्रदर्शन' करने जा रही हैं.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:59 PM IST
सिर्फ IT हब नहीं, अब 'इनोवेशन सुपरपावर' भी बनेगा भारत! फ्रांस में 120 भारतीय स्टार्टअप्स करने जा रहे 'शक्ति प्रदर्शन'

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुनिया का पहला खरबपति! एलन मस्क ने रचा इतिहास, 10 लाख करोड़ की दौलत का DNA टेस्ट
Elon Musk2 min ago
2
lifestyle2 min ago
3
Iran-US Deal4 min ago
4
health24 min ago
5
Suryakumar Yadav24 min ago