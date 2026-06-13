Hosting of India Innovates 2026 in France: मेक इन इंडिया का असर अब यूरोप में भी दिखने लगा है. फ्रांस के नीस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक टेक और स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है. भारत और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग के इतिहास में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है. इसमें 500 से ज्यादा यूरोपीय निवेशकों के बीच भारत की शीर्ष 120 स्टार्टअप कंपनियां शामिल हो रही हैं.
इस तकनीक और स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश देने की तैयारी में है कि हम केवल सॉफ्टवेयर कोडिंग या कॉल सेंटर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे जटिल क्षेत्रों में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं. दुनिया की इनोवेशन कैपिटल के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में यह आयोजन कितना अहम है? यह यूरोप में भारत का 'गेटवे ऑफ इंडिया' कैसे बन सकता है? इसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे.
देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने कहा था कि एक देश जब इनोवेशन का गढ़ बनता है, तो वह केवल फैक्ट्रियां या सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा होता. वह अपने युवाओं में यह विश्वास पैदा कर रहा होता है कि वे दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान अपने घर बैठे कर सकते हैं'. देश में स्टार्टअप्स को नया आयाम देने के बाद भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है.
यही संदेश देने के लिए फ्रांस के नीस शहर में 'भारत इनोवेट्स 2026' का आयोजन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को इस वैश्विक टेक और स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे. यह सम्मेलन 14 जून से 16 जून तक चलेगा. इसमें भारत के 3 हजार से अधिक स्टार्टअप्स में से चुने गए 120 डीप-टेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे.
इसमें 13 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने इनोवेशन प्रदर्शित करेंगे. विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थकेयर, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक जैसे क्षेत्रों की तकनीकें इसमें शामिल हैं. ये सारे शब्द सुनने में भले ही भारी और तकनीकी लग रहे हों, लेकिन ये आज की राष्ट्रीय प्रगति की आवश्यकता हैं. इसलिए इस मेगा शो का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलाकर आपसी सहयोग से कर रहे हैं.
इस प्रदर्शनी में वैश्विक निवेशकों का जमावड़ा लग रहा है. इसमें यूरोप और दुनिया भर के 500 से अधिक बड़े निवेशक, वेंचर कैपिटल फर्म्स, वैश्विक कंपनियों के सीईओ और उद्योग जगत के नीति-निर्माता शामिल होंगे. इस आयोजन में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास समेत भारत के 15 से अधिक शीर्ष शैक्षणिक संस्थान अपने 50 से अधिक अत्याधुनिक अनुसंधान परियोजनाओं के साथ शामिल हैं.
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— Zee News (@ZeeNews) June 13, 2026
इस आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया के सामने केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि अत्याधुनिक डीप-टेक और वैश्विक इनोवेशन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है. भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और भावी तकनीकी क्रांतियों का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहता है. वह दुनिया को बताना चाहता है कि भारतीय केवल आउटसोर्सिंग के लिए नहीं हैं, बल्कि तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हैं.