इस तकनीक और स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश देने की तैयारी में है कि हम केवल सॉफ्टवेयर कोडिंग या कॉल सेंटर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे जटिल क्षेत्रों में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं. दुनिया की इनोवेशन कैपिटल के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में यह आयोजन कितना अहम है? यह यूरोप में भारत का 'गेटवे ऑफ इंडिया' कैसे बन सकता है? इसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे.