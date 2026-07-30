कोई 'पाकिस्तानी कश्मीर' नहीं, सिर्फ PoK है! NYT की गुमराह करने वाली हेडलाइन पर भड़का भारत, अमेरिकी अखबार को दिया करारा जवाब

No Pakistani Kashmir Only PoK: द न्यूयॉर्क टाइम्स (The New York Times) द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को पाकिस्तानी कश्मीर लिखे जाने पर भारत ने बेहद कड़ा ऐतराज जताया है. अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने अमेरिकी समाचार पत्र की इस शब्दावली को पूरी तरह गुमराह करने वाला और गलत करार दिया है. भारत ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में दुनिया को संदेश दिया है कि इस क्षेत्र का अस्तित्व केवल 'पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले भारतीय भूभाग' के रूप में ही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिकी स्थित भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स की क्लास लगाते हुए लिखा कि कोई 'पाकिस्तानी कश्मीर' नहीं है, सिर्फ 'पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर' (PoK) है. अपनी पुरानी और कूटनीतिक नीति को दोहराते हुए भारतीय मिशन ने कहा कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक जरूरी, अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं, हैं और हमेशा रहेंगे. भारतीय दूतावास ने इस्लामाबाद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और वह वहां रहने वाले लोगों के खिलाफ लगातार हिंसा और उत्पीड़न करता है.
Misleading and incorrect headline by @nytimes. There is no Pakistani Kashmir, only Pakistan occupied Kashmir.
The Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, have been, are and will always remain an integral and inalienable part of India. Pakistan has illegally occupied…
India in USA (@IndianEmbassyUS) July 29, 2026
न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में PoK में जारी भीषण जन-आक्रोश और स्थानीय चुनावों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि मीरपुर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के सदस्यों के बीच हिंसक झड़पें हुईं. यह संगठन PoK में पुलिस की बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है. अमेरिकी अखबार के मुताबिक, हालिया हिंसा में कम से कम दो लोगों की गोली लगने से मौत हो चुकी है, जबकि हफ्तों से जारी अशांति के कारण कई अन्य जानें भी गई हैं.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 'ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान' (HRCP) ने PoK में हुई इन जानलेवा घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है. अखबार के अनुसार, प्रदर्शनकारी संगठन (JAAC) ने आरोप लगाया है कि उसके कई सदस्य फर्जी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए हैं. हालांकि, अखबार ने यह भी साफ किया कि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है.
इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना रुख शीशे की तरह साफ कर दिया है. भारत सरकार का लगातार यह मानना रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया पूरा इलाका भारत का संप्रभु क्षेत्र है और पश्चिमी मीडिया द्वारा इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल भारतीय संप्रभुता पर सीधा हमला है.