संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर कड़ा प्रहार किया है. भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की उस दलील को चुनौती दी, जिसमें वह खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है. अनुपमा सिंह ने कहा कि यह विडंबना है कि जिस देश के शीर्ष नेता और मंत्री खुले तौर पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने और उन्हें संरक्षण देने की बात करते रहे हैं, वही देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश करता है.
भारत की प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने और उन्हें रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करने का परिणाम अब उसी देश को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में संरक्षण देना अंततः उसी समाज और व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, जिसने उसे पनाह दी होती है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान की स्थिति उस देश जैसी है जिसने खुद अपने लिए संकट खड़ा किया और अब उसी संकट से परेशान होकर दुनिया के सामने सहानुभूति मांग रहा है.'
भारत ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को स्पष्ट और एक समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है. किसी भी देश को आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बाद खुद को निर्दोष पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. भारतीय प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी प्रभावी हो सकती है जब सभी देश बिना किसी भेदभाव के आतंकवादी संगठनों, उनके नेटवर्क और उन्हें समर्थन देने वाली संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करें.
संयुक्त राष्ट्र में दिए गए इस बयान के जरिए भारत ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि वह सीमा पार आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले ढांचों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उठाता रहेगा. भारत का कहना है कि आतंकवाद को लेकर किसी भी प्रकार की दोहरी नीति न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है.
सिंह ने कहा, 'पाकिस्तान और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन द्वारा भारत का ज़िक्र किए जाने के जवाब में भारत को अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं. हम OIC द्वारा जम्मू-कश्मीर के जिक्र को भी पूरी तरह से खारिज करते हैं. पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा उसकी घरेलू नाकामियों और आतंकवाद को समर्थन देने की बात को छिपाने के लिए बनाया गया है. OIC कोऑर्डिनेटर की भूमिका का उसका गलत इस्तेमाल इस धोखे को और पुख्ता करता है.'
जम्मू-कश्मीर पर भारत के रुख को दोहराते हुए सिंह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय इलाकों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी है.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पाकिस्तान, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में हो रही घटनाओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, जहां हाल के दिनों में विरोध-प्रदर्शन और अशांति बढ़ गई है. सिंह ने कहा, 'रावलकोट में चल रही त्रासदी, सैकड़ों नागरिकों की हत्या और पाकिस्तान के कब्जे वाले पूरे जम्मू-कश्मीर में बेरहमी से की गई कार्रवाई, जबरदस्ती कब्जे और दमन के जरिए बनाए गए सिस्टम का ही नतीजा है.