तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर भारत ने पाकिस्तान की लगाई क्लास, सुरक्षा परिषद समिति की अध्यक्षता को लेकर घेरा

India-Pakistan Conflict: भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर आलोचना की है. अस बार मुद्दा  तालिबान के खिलाफ लगाई गई प्रतिबंधों पर परिषद की समिति का नेतृत्व है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:47 PM IST
India-Taliban Relations: भारत ने अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ लगाई गई प्रतिबंधों पर परिषद की समिति का नेतृत्व करने और आतंकवाद विरोधी पैनल की सह-अध्यक्षता करने वाले पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है.  इसको लेकर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने शुक्रवार 15 नवंबर 2025 पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि परिषद के सदस्यों को निहित स्वार्थ वाली समितियों की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए. पी हरीश ने कहा कि परिषद में हितों के टकराव के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है.

पाकिस्तान के कारण रुकी थी मुत्ताकी की भारत यात्रा 

बता दें कि पाकिस्तान परिषद का 2 साल का निर्वाचित सदस्य है. पी हरीश ने पाकिस्तान या तालिबान प्रतिबंध समिति या आतंकवाद-रोधी समिति का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. समिति के गठन के प्रस्ताव के क्रमांक के आधार पर इसे 1988 समिति के रूप में जाना जाता है. इस समिति के पास तालिबान सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है. इसी समिति की वजह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा में देरी हुई थी. 

पाक-अफगानिस्तान संघर्ष 

फिलहाल पाकिस्तान तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है. सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुई हैं. पाकिस्तान आतंकवाद-रोधी समिति का सह-अध्यक्ष है और साथ ही कई आतंकवादी समूहों और नेताओं को सुरक्षित पनाह भी देता है. पाकिस्तान जिन आतंकी समूहों और नेताओं को पनाह देता है उनमें से कई संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित हैं. इसे लेकर पी हरीश ने कहा,' सहायक निकायों के अध्यक्षों और पेन होल्डर्स का चयन अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए.' 

क्या है सहायक निकाय परिषद 

बता दें कि सहायक निकाय परिषद की वह समिति है जो प्रतिबंध लगाती है या विशिष्ट मुद्दों से निपटती है. वहीं पेन होल्डर्स परिषद के वे सदस्य होते हैं जिन्हें कुछ देशों और मुद्दों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं. हरीश ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियों के कामकाज और उनके अध्यक्षों के चयन में रखी गई गोपनीयता को हटाने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा,' सहायक अंगों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए.' उन्होंने बताया कि आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोधों को अस्वीकार करने के निर्णय गुप्त रूप से लिए जाते हैं. (इनपुट- IANS) 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

