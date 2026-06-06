/संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कश्मीर पर झूठे प्रपंच की खोल दी पोल

India slams Pakistan at UN: भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में जम्मू-कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस मंच का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण और झूठा प्रचार करके प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए. भारत की यह प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के यूएन प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने सुरक्षा परिषद की सालाना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया.
इसके जवाब में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के पूरी तरह आंतरिक विषय का अनावश्यक उल्लेख किया है, इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ रहा है. पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए.
पर्वथनेनी हरीश ने अपने जवाब में यह भी कहा कि पाकिस्तान लगातार अपने राजनीतिक हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण मंचों का दुरुपयोग करता रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा परिषद में अपनी मौजूदगी का भी पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर रहा है और भ्रामक तथा तथ्यहीन संदेश प्रसारित कर रहा है.
भारत के राजदूत ने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता एक बड़ी जिम्मेदारी है, न कि झूठी और पक्षपातपूर्ण कहानियां फैलाने का मंच. उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा भारत का ही रहेगा. पाकिस्तान के खोखले दावे और बयान इस सच्चाई को बदल नहीं सकते है.
अभी करीब हफ्तेभर पहले पाकिस्तान में ईयू (EU) का डेलिगेशन आया था. तब यूरोपीय यूनियन की टॉप अफसर काजा कल्लास ने कहा खा कि पाकिस्तान एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है जिसे अपने लोगों की रक्षा का अधिकार है. पाकिस्तान और ईयू के साझा बयान में कश्मीर का जिक्र होने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. कभी पश्चिमी मीडिया के पत्रकारों को तो कभी अमेरिका में बैठे भारत विरोधी नेताओं को इस्लामाबाद का टूर स्पॉंसर करके पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मसला बताने लगता है. हालांकि भारत बीते 79 सालों से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि पूरा कश्मीर हमारा है. कश्मीर की रियासत का हिस्सा रहा गिलगित-बाल्तिस्तान भी भारत का है. बीते कुछ सालों से आकाशवाणी के सारे रेडियो समाचारों में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मौसम का भी हाल बताया जा रहा है.