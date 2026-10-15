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UN ने भारत ने जताई नाराजगी, मानवाधिकार रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल; पूछा- पैमाना अलग-अलग क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ओएचसीएचआर के चयनात्मक रवैये के साथ दोहरे मापदंड पर सवाल खड़े किए. इसके साथ ही भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 15, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 12:42 PM IST
UN ने भारत ने जताई नाराजगी, मानवाधिकार रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल; पूछा- पैमाना अलग-अलग क्यों?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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