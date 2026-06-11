इजरायल-हमास संघर्ष का नतीजा दुनिया में इस वक्‍त ईरान संकट के सामने है. इजरायल और हमास के बीच गाजा को लेकर सीजफायर हो गया लेकिन बात यहीं तलक नहीं रुकी. गाजा से शुरू हुआ संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपने गिरफ्त में ले चुका है. अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है और ईरान के साथ अभी तक कोई डील नहीं होने के कारण एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है. इन सबके बीच भारत ने फिलिस्‍तीन को लेकर न्‍यूयॉर्क में संयुक्‍त राष्‍ट्र के मंच से पुरानी दोस्‍ती निभाने का आश्‍वासन देने के साथ राहत पहुंचाने का भरोसा भी दिया है.