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ईरान संकट के बीच भारत ने फिलिस्‍तीन को लेकर कह दी ऐसी बात, 'दोस्‍त' को मिलेगी खुशी

भारत ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:18 PM IST
ईरान संकट के बीच भारत ने फिलिस्‍तीन को लेकर कह दी ऐसी बात, 'दोस्‍त' को मिलेगी खुशी

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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