इजरायल-हमास संघर्ष का नतीजा दुनिया में इस वक्त ईरान संकट के सामने है. इजरायल और हमास के बीच गाजा को लेकर सीजफायर हो गया लेकिन बात यहीं तलक नहीं रुकी. गाजा से शुरू हुआ संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपने गिरफ्त में ले चुका है. अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है और ईरान के साथ अभी तक कोई डील नहीं होने के कारण एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है. इन सबके बीच भारत ने फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से पुरानी दोस्ती निभाने का आश्वासन देने के साथ राहत पहुंचाने का भरोसा भी दिया है.
भारत ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराया है. गाजा में निरंतर युद्धविराम का आह्वान किया है. इसके साथ ही घोषणा की है कि वह जल्द ही अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर सौंप देगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव: मध्य पूर्व में राजनीतिक समाधानों को आगे बढ़ाना: स्थायी शांति के लिए मध्यस्थता और संवाद" विषय पर खुली बहस में भारत ने ये बात कही.
गाजा संकट के मानवीय निहितार्थ
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि गाजा की स्थिति के गंभीर मानवीय निहितार्थ हैं और इस पर तत्काल अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजरायल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रह सकता है. इसे क्षेत्र में स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग बताया.
फिलिस्तीन के साथ भारत की दीर्घकालिक विकास साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, 'हम कुछ दिनों में यूएनआरडब्ल्यूए को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर सौंप देंगे, जो हमारे वार्षिक 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान की पहली किश्त है.'
लेबनान पर भारत ने देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान का आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 और नवंबर 2024 में जारी शत्रुता की समाप्ति पर घोषणा को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया.
राजदूत पर्वतानेनी ने कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में सेवारत भारतीय सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, ''वे इस परिषद द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण दायित्व का पालन करते हैं और उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए.'' उन्होंने कहा कि भारत लेबनान को चिकित्सा सहायता भी भेजेगा.
यमन की स्थिति को संबोधित करते हुए, भारत ने देश की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और समुद्री नेविगेशन पर हमलों की कड़ी निंदा की.
दूत ने इस बात पर जोर दिया कि बाब अल-मंदब स्ट्रेट और दक्षिणी लाल सागर की सुरक्षा एक साझा अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है और कहा कि भारत अदन की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में स्थिरता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है.