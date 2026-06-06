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J&K इंडिया का था, है और रहेगा...UN में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़; किस बात पर बरसे हरीश?

Jammu Kashmir News: भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है. भारत ने UN में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान एकतरफा बातें फैलाना बंद कर दे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:08 AM IST
J&K इंडिया का था, है और रहेगा...UN में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़; किस बात पर बरसे हरीश?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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