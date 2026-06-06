/J&K इंडिया का था, है और रहेगा...UN में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़; किस बात पर बरसे हरीश?

पाकिस्तान को UN सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होने की बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए, हरीश ने कहा, पाकिस्तान ने इस फोरम को भी अपने बांटने वाले राजनीतिक फायदों के लिए गलत इस्तेमाल कर रहा है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान असेंबली के लिए 7 जून को आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजनाओं पर कड़ा विरोध जताया है. भारत ने कहा कहा है कि यह इलाका भारतीय इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन और गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया है.