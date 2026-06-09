/नफरत की फैक्ट्री, पड़ोसियों को देता है दोष...भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां; UN में जमकर बरसे हरीश पर्वतनेनी

India in UN: अफगानिस्तान के हालात पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है. भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने देश में सक्रिय आतंकी संगठनों को "फितना अल हिंदुस्तान" नाम देकर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है. अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. दुनिया को धोखा देने की यह कोशिश नाकाम होगी. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल पाकिस्तान ने अपने यहां सक्रिय कई आतंकी संगठनों को यह नाम दिया और दावा किया कि वे भारत के इशारे पर काम करते हैं. हालांकि, उन्होंने किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया. ऐसा करके पाकिस्तान अपने लोगों को गुमराह कर रहा है. साथ ही ये निर्देश सरकारी एजेंसियों को भी दिया गया है कि पाक के अंदर के ग्रुप्स को 'फितना अल हिंदुस्तान' कहें. यह कुछ और नहीं है बल्कि सरकारी रूप से फैलाई गई गलत सूचना है.
आगे निशाना साधते हुए भारत ने पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री कहा और जिसका मकसद पाकिस्तान की आबादी का ध्यान घरेलू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चुनौतियों के बजाय बाहरी खतरों पर रखना है. भारत ने पाकिस्तान की सेना की राजनीति में बढ़ती भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सैन्य प्रभाव बढ़ रहा है. पाकिस्तान की सेना ने 27वें संविधान संशोधन के जरिए देश में "असल में तख्तापलट" किया है.
अफगानिस्तान को लेकर बोलते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स में आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है. रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करते हुए इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे सिद्धांतों को अपनाना दोगलेपन का उदाहरण है. पाकिस्तान का अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को दोष देने का लंबा इतिहास रहा है. बता दें कि फरवरी 2026 में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में कम से कम 13 नागरिकों की मौत हुई थी.