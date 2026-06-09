/नफरत की फैक्ट्री, पड़ोसियों को देता है दोष...भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां; UN में जमकर बरसे हरीश पर्वतनेनी

अफगानिस्तान को लेकर बोलते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स में आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है. रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करते हुए इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे सिद्धांतों को अपनाना दोगलेपन का उदाहरण है. पाकिस्तान का अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को दोष देने का लंबा इतिहास रहा है. बता दें कि फरवरी 2026 में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में कम से कम 13 नागरिकों की मौत हुई थी.