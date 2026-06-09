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नफरत की फैक्ट्री, पड़ोसियों को देता है दोष...भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां; UN में जमकर बरसे हरीश पर्वतनेनी

India Targets Pakistan: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. भारत ने कहा कि अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. दुनिया को धोखा देने की यह कोशिश नाकाम होगी.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:46 AM IST
नफरत की फैक्ट्री, पड़ोसियों को देता है दोष...भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां; UN में जमकर बरसे हरीश पर्वतनेनी

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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