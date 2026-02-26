पाकिस्तान 'ला ला लैंड' में जी रहा है....इंटरनेशनल मंच पर भारत ने शहबाज को लगाई लताड़, UN में खूब सुनाई खरी-खोटी

UN Human Rights Council: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. इंटरनेशनल मंच पर भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है. पाकिस्तान लंबे समय से जलन से भरा हुआ है वो लगातार प्रोपेगैंडा फैलाता आया है. राजनयिक अनुपमा सिंह ने फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है, यह एक अभिन्न और अविभाज्य क्षेत्र था, है और हमेशा रहेगा. PoK को पाकिस्तान को खाली करना चाहिए.

कश्मीर को लेकर कहा कि 1947 में इस इलाके का भारत में शामिल होना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से पूरी तरह से लीगल है और जिसे बदला नहीं जा सकता है. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसे वहां से हटना चाहिए, चिनाब रेल ब्रिज का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और जम्मू-कश्मीर में बना है और अगर इसे पाकिस्तान के द्वारा नकली समझा जाता है तो वो निश्चित तौर पर ला-ला-लैंड (भ्रम की दुनिया) में जी रहा है.

पाकिस्तान में सरकारें नहीं पूरा कर पाती टर्म

उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू और कश्मीर का डेवलपमेंट बजट हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से मांगे गए बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी ज्यादा है. उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नेंस और डेवलपमेंट को पाकिस्तान की इकोनॉमिक चुनौतियों से अलग बताया. पाकिस्तान द्वारा लोकतंत्र पर टिप्पणी करने का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि ऐसे देश से डेमोक्रेसी पर लेक्चर सुनना मुश्किल है जहां सिविलियन सरकारें कभी भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती हैं.

Pakistan lives in la la land, Indian Diplomat Anupama Singh's sharp rebuke to Pakistan at UN Human Rights Council; Points to being bigger than Pakistan's IMF bailout pic.twitter.com/Vy2nj7AuGQ February 26, 2026

दुनिया समझ रही है पाकिस्तान का नाटक

इसके अलावा कहा कि जम्मू-कश्मीर में हाल के आम और असेंबली चुनावों में वोटिंग को इस बात का सबूत बताया कि इलाके के लोगों ने आतंकवाद और हिंसा की सोच को नकार दिया है. और वे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के जरिए इलाके को अस्थिर करने की कोशिश करने लगा है. जम्मू-कश्मीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की कर रहा है. आखिर में कहा पाकिस्तान को दिखावे के बजाय अपने अंदरूनी संकट ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए. दुनिया उसके नाटक को अच्छी तरह समझ रही है. (ANI)