खुद पर हमला करके फंस गया पाकिस्तान, भारत ने लगाई UN में लताड़, खैबर पख्तूनख्वा की बमबारी पर क्यों बरसे राजनयिक?

United Nations Human Rights Council: दूसरे देशों में पर हमेशा टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. पाकिस्तान अब अपने लोगों के ऊपर भी बमबारी करने लगा है. खैबर पख्तूनख्वा से हमले का वीडियो भी सामने आया था. पाकिस्तान के इस रवैये की भारत ने कड़ी आलोचना की है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में भारत के राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जनता पर बमबारी कर रहा है और भारत के खिलाफ झूठे और भड़काऊ आरोप लगा रहा है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

समस्याओं को सुलझाने का करना चाहिए प्रयास

भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उनकी जीवन रक्षक प्रणाली है. उनका मानवाधिकार रिकॉर्ड उत्पीड़न से भरा हुआ है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ इस मंच का दुरुपयोग करता रहता है. साथ ही साथ कहा कि पाकिस्तान को भारत के अवैध रूप से कब्जाए क्षेत्र को छोड़ना चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकियों को पनाह देने, और अपने लोगों पर हमले करने के बजाय अपनी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए.

कहां हुई थी बमबारी

भारत की यह फटकार पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी के मत्रे दारा गांव में अपने ही लोगों पर बमबारी के ठीक एक दिन बाद आई है. इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 30 नागरिक मारे गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन निर्मित जे-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके रात करीब 2 बजे एक गांव पर आठ चीनी निर्मित एलएस-6 बम - लेजर-निर्देशित सटीक हथियार गिराए, जब ये हमले हुए तो यहां पर लोग सो रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से से भरे लोग

इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से से भर गए हैं क्योंकि इन इलाकों में लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं. स्थिति यहां की लगातार खराब हो रही है इसे लेकर पिछले हफ्ते यहां पर हजारों लोगों ने शांति के लिए प्रदर्शन किया था. बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सुदूर और पहाड़ी इलाका है जो आतंकवादियों के ठिकानों से भरा पड़ा है.