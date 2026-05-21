Advertisement
trendingNow13224286
Hindi Newsदुनियापाकिस्तान का नरसंहार में रहा है लंबा इतिहास...UN में भारत ने लगाई मुनीर को लताड़, खोल दिया काला चिट्ठा

पाकिस्तान का नरसंहार में रहा है लंबा इतिहास...UN में भारत ने लगाई मुनीर को लताड़, खोल दिया काला चिट्ठा

India Targets Pakistan: UN में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान का आम लोगों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार का लंबा इतिहास रहा है. इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में कई निर्दोष लोग मारे गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 21, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान का नरसंहार में रहा है लंबा इतिहास...UN में भारत ने लगाई मुनीर को लताड़, खोल दिया काला चिट्ठा

India Targets Pakistan: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं लेकिन ये देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. यहां पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसे होता है जिससे दुनियाभर में इस देश की फजीहत होती है. आतंक का पर्याय बन चुके इस देश को भारत ने UN में फिर लताड़ लगाई है. हरीश पर्वतनेनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कहा कि पाकिस्तान का आम लोगों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार का लंबा इतिहास रहा है. पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआती तीन महीने में सीमा पार कार्रवाई में 750 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

इसके अलावा उन्होंने UNAMA डॉक्यूमेंटेशन में आम लोगों की मौत की 95 में से 94 घटनाओं के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है. यह अजीब बात है कि नरसंहार करने वाले कामों के अपने लंबे दागदार रिकॉर्ड के साथ, पाकिस्तान ने उन मुद्दों का जिक्र करना चुना है जो पूरी तरह से भारत के अंदरूनी हैं. अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीनों में, पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स द्वारा बॉर्डर पार से की गई हथियारबंद हिंसा के कारण अफगानिस्तान में 750 आम लोगों की मौत और घायल होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, जिनमें से ज्यादातर एयर स्ट्राइक के कारण हुईं.

पाकिस्तान ने काबुल में ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर बर्बर एयरस्ट्राइक में 269 आम लोग मारे गए, दुनिया यह नहीं भूली है कि इस साल मार्च में रमजान के पवित्र महीने में, शांति, सोच-विचार और रहम के समय, पाकिस्तान ने काबुल में ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर बर्बर एयरस्ट्राइक किया था,  UNAMA के अनुसार, हिंसा की इस कायरतापूर्ण और बेरहम हरकत में 269 आम लोगों की जान चली गई और 122 और घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

आगे कहा कि यह एक ऐसी जगह पर जिसे किसी भी तरह से मिलिट्री टारगेट के तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता, भारतीय दूत ने पाकिस्तान पर आम लोगों की सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारियों को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल अपील को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया, पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक तरावीह की शाम की नमाज खत्म होने पर की गई, जब कई मरीज मस्जिद से निकल रहे थे, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि UN सेक्रेटरी जनरल ने सदस्य देशों से अफगानिस्तान के मामले में नॉन-रिफाउलमेंट के सिद्धांत सहित आम लोगों की सुरक्षा के संबंध में अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बनाए रखने की अपील की थी. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

India targets Pakistan

Trending news

100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Falta Seat Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में शुरू हुई वोटिंग, 285 बूथों पर पर डाले जा रहे हैं वोट
Falta Assembly Seat Voting Live
Falta Seat Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में शुरू हुई वोटिंग, 285 बूथों पर पर डाले जा रहे हैं वोट
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
Haunted Bungalows
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
PM Modi
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
DNA
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
West Bengal news
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती