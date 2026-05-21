पाकिस्तान का नरसंहार में रहा है लंबा इतिहास...UN में भारत ने लगाई मुनीर को लताड़, खोल दिया काला चिट्ठा

India Targets Pakistan: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं लेकिन ये देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. यहां पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसे होता है जिससे दुनियाभर में इस देश की फजीहत होती है. आतंक का पर्याय बन चुके इस देश को भारत ने UN में फिर लताड़ लगाई है. हरीश पर्वतनेनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कहा कि पाकिस्तान का आम लोगों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार का लंबा इतिहास रहा है. पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआती तीन महीने में सीमा पार कार्रवाई में 750 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

इसके अलावा उन्होंने UNAMA डॉक्यूमेंटेशन में आम लोगों की मौत की 95 में से 94 घटनाओं के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है. यह अजीब बात है कि नरसंहार करने वाले कामों के अपने लंबे दागदार रिकॉर्ड के साथ, पाकिस्तान ने उन मुद्दों का जिक्र करना चुना है जो पूरी तरह से भारत के अंदरूनी हैं. अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीनों में, पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स द्वारा बॉर्डर पार से की गई हथियारबंद हिंसा के कारण अफगानिस्तान में 750 आम लोगों की मौत और घायल होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, जिनमें से ज्यादातर एयर स्ट्राइक के कारण हुईं.

पाकिस्तान ने काबुल में ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर बर्बर एयरस्ट्राइक में 269 आम लोग मारे गए, दुनिया यह नहीं भूली है कि इस साल मार्च में रमजान के पवित्र महीने में, शांति, सोच-विचार और रहम के समय, पाकिस्तान ने काबुल में ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर बर्बर एयरस्ट्राइक किया था, UNAMA के अनुसार, हिंसा की इस कायरतापूर्ण और बेरहम हरकत में 269 आम लोगों की जान चली गई और 122 और घायल हो गए.

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आगे कहा कि यह एक ऐसी जगह पर जिसे किसी भी तरह से मिलिट्री टारगेट के तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता, भारतीय दूत ने पाकिस्तान पर आम लोगों की सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारियों को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल अपील को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया, पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक तरावीह की शाम की नमाज खत्म होने पर की गई, जब कई मरीज मस्जिद से निकल रहे थे, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि UN सेक्रेटरी जनरल ने सदस्य देशों से अफगानिस्तान के मामले में नॉन-रिफाउलमेंट के सिद्धांत सहित आम लोगों की सुरक्षा के संबंध में अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बनाए रखने की अपील की थी. (ANI)