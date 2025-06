ईरान-इजरायल जंग में भारत ने दिखाई दरियादिली, अपने पड़ोसी देशों के लिए करेगा ये काम

Operation Sindhu: ईरान और इजरायल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इस जंग के दौरान ईरान में फंसे कई भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस देश में सुरक्षित पहुंचाया गया. अब भारत ने इस ऑपरेशन का विस्तार करते हुए नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से सुरक्षित निकालने की घोषणा की है. ये फैसला दोनों देशों की औपचारिक घोषणा के बाद लिया गया है.

युद्ध के बीच फंसे आम नागरिक

बता दें कि इजरायल ने ऑपरेशन लायन के तहत ईरान में काफी बमबारी की है. इसके चलते मध्य पूर्व में काफी तनाव बढ़ा हुआ है. वहीं ईरान भी इजरायल के इस हमले में जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है. इन हमलों में दोनों तरफ से अब तक कई नागरिकों की जान जा चुकी है. दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के कारण वहां के आम नागरिक और दूसरे देशों से वहां पढ़ाई या काम के सिलसिले से गए लोग फंसे हुए हैं.

नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को लाएगा भारत

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है,' नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के अनुरोध पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास के निकासी प्रयासों में नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी शामिल होंगे.'

⚠️ On request of the Governments of Nepal and Sri Lanka, the Indian Embassy’s evacuation efforts in Iran will also cover Citizens of Nepal and Sri Lanka. https://t.co/eHIOhmNN7M

पोस्ट में दूतावास की ओर से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए हैं और नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को टेलीग्राम या निर्दिष्ट आपातकालीन लाइनों +989010144557, +989128109115, और +989128109109 के जरिए तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है.

The citizens of Nepal and Sri Lanka may urgently reach out to the Embassy, either on the Telegram channel or over the emergency contact numbers.

+989010144557; +989128109115; +989128109109

