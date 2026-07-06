/कंबोडिया के बाद अब इंडोनेशिया... दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में भारत चमकाएगा शिव मंदिर

India Heritage Diplomacy: भारत अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी प्राचीन संस्कृति और धरोहरों को सहेजने का बीड़ा उठा रहा है. भारत अब दूसरे देशों की मंदिर को भी सवांरने का काम कर रहा है. कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर को नया जीवन देने के बाद, अब भारत की ASI टीम इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन को संवारने के लिए तैयार है. एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के 9वीं सदी के इस धाम को भारत अपनी अत्याधुनिक तकनीक से चमकाएगा.
इंडोनेशिया के फेसम प्रम्बानन मंदिर के रेनोवेशन में मदद करने का भारत का फैसला हेरिटेज डिप्लोमेसी यानी धरोहर कूटनीति का एक बड़ा हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इस खास प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत हो सकती है.
इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री फदली जोन ने हाल ही में सहयोग को अंतिम रूप देने के लिए ASI की एक टीम से मुलाकात की. इंडोनेशियाई अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि संरक्षण मेन मंदिर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पास के सेवु और प्लाओसान मंदिर परिसरों सहित व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य भी शामिल होगा.
इंडोनेशिया के योग्याकार्टा में स्थित प्रम्बानन मंदिर वहां का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कैंपस है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल है. 9वीं शताब्दी के इस मंदिर में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की त्रिमूर्ति की पूजा होती है, जिसमें शिव मंदिर सबसे मुख्य और ऊंचा है.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम इस मंदिर को चमकाने के लिए इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है. खास बात यह है कि इस मंदिर को सुधारने के लिए एनास्टाइलोसिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इस तकनीक में बिखरे हुए असली पत्थरों को ही ढूंढकर वापस लगाया जाता है, नए पत्थरों का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही जरूरी होने पर किया जाएगा. इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल तकनीक की भी सहायता ली जा रही है.
भारत की ASI टीम सालों से एशिया के अलग-अलग देशों में प्राचीन धरोहरों को बचाने का काम कर रही है. इनमें शामिल है-
कंबोडिया
भारत ने 1986 से 1993 के बीच दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर अंकोरवाट का रेनोवेशन किया था. इसके साथ ही फेमस ता प्रोम मंदिर जो विशाल पेड़ों की जड़ों से घिरा है और प्रीह विहार मंदिर में भी भारत का काम जारी है.
वियतनाम
वियतनाम के प्राचीन चंपा साम्राज्य के शिव मंदिरों को भारत 2017 से संवार रहा है. 2020 में इसी खुदाई के दौरान एएसआई को एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला था, जिसका काम 2023 में पूरा हुआ.
लाओस
लाओस में 11वीं शताब्दी के खमेर शिव मंदिर वात फू को बचाने के लिए भारत 2009 से तकनीकी और आर्थिक मदद दे रहा है.
श्रीलंका
भगवान शिव को समर्पित श्रीलंका की थिरुकेतीश्वरम मंदिर के संरक्षण का काम भारत ने 2012 में शुरू किया था, जो अब पूरा होने की कगार पर है.
भारत सरकार की यह कूटनीति सिर्फ हिंदू मंदिरों तक ही सीमित नहीं है. भारत ने म्यांमार के फेसम आनंद मंदिर और भूकंप से टूटे बौद्ध पैगोडा के संरक्षण में भी मदद की है. इसके साथ ही कई देशों में ऐतिहासिक इस्लामिक इमारतों को भी संवारा गया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत अब तक विदेशों में 50 से ज्यादा सांस्कृतिक प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है और लगभग 25 पर अभी काम चल रहा है.
आने वाले समय में भारत का कई नई परियोजनाओं पर काम करने की तैयारी है. ASI ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के रेनोवेशन की योजना तैयार की है. इसके साथ ही वियतनाम के डोंग डुओंग बौद्ध मठ और न्हान टॉवर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वे किया गया है, जिससे आने वाले समय में रिनोवेशन का काम शुरू किया जा सके.
बीते कुछ सालों में भारत ने विरासत संरक्षण को अपनी विदेश नीति का भी अहम हिस्सा बनाया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत अब तक विदेशों में 50 से ज्यादा सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण परियोजनाएं पूरी कर चुका है, वहीं लगभग 25 परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है. इनमें इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर, वियतनाम का माई सोन, लाओस का वाट फू और कंबोडिया के ता प्रोहम व प्रेह विहार जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं. इन परियोजनाओं के जरिए भारत न सिर्फ सदियों पुरानी धरोहरों को बचा रहा है, बल्कि एशिया के देशों के साथ अपने सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध भी मजबूत कर रहा है.