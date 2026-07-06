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कंबोडिया के बाद अब इंडोनेशिया... दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में भारत चमकाएगा शिव मंदिर

Prambanan Temple Indonesia: कंबोडिया के अंकोरवाट के बाद अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश, इंडोनेशिया में अपनी धरोहर कूटनीति का परचम लहराएगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI एडवांस तकनीक की सहायता से ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर को नया जीवन देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:39 PM IST
कंबोडिया के बाद अब इंडोनेशिया... दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में भारत चमकाएगा शिव मंदिर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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