चूहे की तरह बिल बनाकर खोदते हैं सुरंग, 17 दिन की 'जंग' के बाद बचाईं 41 जिंदगियां; अब जाएंगे नेपाल

भारत के पास हिमालयी क्षेत्रों में रैट होल माइनर्स की मदद से कठिन टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का अच्छा अनुभव है. साल 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा आपदा में इसी तकनीक के जरिए 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था. 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा में लगभग 200 मीटर अंदर टनल का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे सुरंग में मलबा भर गया और 17 दिनों तक 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंसे रहे. कई चुनौतीपूर्ण अभियानों के बाद सेना और भारतीय इंजीनियरों ने रैट होल माइनर्स तकनीक के जरिए सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला था. अब भारत नेपाल में भी इस टीम को भेज रही है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की टीम मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करेगी और तय करेगी की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी.