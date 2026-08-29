चूहे की तरह बिल बनाकर खोदते हैं सुरंग, 17 दिन की 'जंग' के बाद बचाईं 41 जिंदगियां; अब जाएंगे नेपाल

Nepal Flash Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में अबतक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों में 320 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन की तरफ भी लगभग 400 भारतीय फंसे हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. भारत उनकी सुरक्षित वापसी के लिए चीन के साथ लगातार संपर्क में है.
नेपाल में आए इस भीषण आपदा में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 100 से ज्यादा लोग फंसे हैं. इन्हें बचाने के लिए नेपाली सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. भारत ने भी अब इस बचाव अभियान में मदद के लिए अपनी खास एक्सपर्ट्स वाली टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी कर ली है. भारत की ओर से भेजी जा रही इस टीम में सुरंगों में मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग शामिल होंगे. यह टीम साल 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा आपदा में पूरे 17 दिन तक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल चुकी है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट होल माइनिंग तकनीक का नाम इस्तेमाल किया गया था.
रैट होल यानी चूहे के बिल जैसी संकरी सुरंग. एक्सपर्ट की टीम छोटे रास्ते से अंदर जाकर कुदाल-फावड़े और बाल्टी जैसे पारंपरिक औजारों से चट्टान-मिट्टी हटाती है और धीरे-धीरे मलबे को बाहर निकाला जाता है.
सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी ऐसा ही किया गया था. तब सेना के इंजीनियर्स और रैट होल माइनर्स ने हाथों से सुरंग के आखिरी हिस्से में खुदाई की थी. इस दौरान मजदूर एक मेटल पाइप के अंदर जाकर चट्टान को काटते हुए आगे बढ़े. अब नेपाल में भी इसी अनुभव के साथ सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा.
बता दें कि नेपाल के रसुवा जिले में स्थित त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की टनल में 100 से अधिक लोग फंसे हैं. इस इलाके में बाढ़ के चलते भारी तबाही मची है. स्थिति इतनी खराब है कि सुरंग की एंट्री गेट तक पहुंचना भी मुश्किल है.
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेपाली सेना की ओर से यहां 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं. इसका मुख्य काम सुरंग के अंदर फंसे लोगों का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है. आपदा के चलते सुरंग के प्रवेश द्वार का पता लगाना मुश्किल हो रहा है.
भारत के पास हिमालयी क्षेत्रों में रैट होल माइनर्स की मदद से कठिन टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का अच्छा अनुभव है. साल 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा आपदा में इसी तकनीक के जरिए 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था. 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा में लगभग 200 मीटर अंदर टनल का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे सुरंग में मलबा भर गया और 17 दिनों तक 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंसे रहे. कई चुनौतीपूर्ण अभियानों के बाद सेना और भारतीय इंजीनियरों ने रैट होल माइनर्स तकनीक के जरिए सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला था. अब भारत नेपाल में भी इस टीम को भेज रही है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की टीम मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करेगी और तय करेगी की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी.
इसके साथ ही भारत लगातार नेपाल को मदद पहुंचा रहा है. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने 'X' हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि भारत से राहत सामग्री के साथ तीसरी फ्लाइट नेपाल पहुंच चुकी है.
Third flight with assistance from India reaches Kathmandu.
Relief supplies and an 11-member medical and tunnel rescue team are now on the ground.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 28, 2026
विदेश मंत्री ने लिखा,' भारत से राहत सामग्री लेकर तीसरी फ्लाइट काठमांडू पहुंच गई है. राहत सामग्री के साथ 11 सदस्यीय मेडिकल टीम और टनल रेस्क्यू टीम भी नेपाल पहुंच गई है.' भारत की ओर से इस तीसरी खेप में 10 टन राहत सामग्री है. वहीं भारतीय मेडिकल टीम भी काठमांडू पहुंच गई है.