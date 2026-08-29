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चूहे की तरह बिल बनाकर खोदते हैं सुरंग, 17 दिन की 'जंग' के बाद बचाईं 41 जिंदगियां; अब जाएंगे नेपाल

Rat Hole Miner For Nepal Tunnel Rescue Operation: भारत के उत्तरकाशी के बाद अब रैट होल माइनर्स की टीम नेपाल की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचने वाली है. आखिर रैट होल माइनर्स कैसे काम करते हैं?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 29, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:43 AM IST
चूहे की तरह बिल बनाकर खोदते हैं सुरंग, 17 दिन की 'जंग' के बाद बचाईं 41 जिंदगियां; अब जाएंगे नेपाल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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