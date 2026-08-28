/केदारनाथ आपदा से उबरने में भारत को 10 साल लगे थे, नेपाल को इस भयानक बाढ़ से उबरने में कितना वक्त लगेगा?

लेकिन नेपाल में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक बड़ा सवाल भी उभर रहा है. वह सवाल ये है कि नेपाल सरकार इस आपदा के असर से कब तक उभर पाएगी. अगर भारत की बात करें तो उसे केदारनाथ की त्रासदी से उबरने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया. वहीं, नेपाल में जितनी तबाही सिर्फ 40 मिनट में मची है. उससे उबरने में नेपाल को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है.