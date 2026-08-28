/केदारनाथ आपदा से उबरने में भारत को 10 साल लगे थे, नेपाल को इस भयानक बाढ़ से उबरने में कितना वक्त लगेगा?

How long take for Nepal to recover from floods? नेपाल में 38 घंटे पहले आई त्रासदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि कई लोगों के 'अपने' लापता हैं. सैंकड़ों जानें जा चुकी हैं. रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और चितवन, नेपाल के इन जिलों में जहां तक नजर जा रही है. वहां पर केवल तबाही और बर्बादी दिख रही है.
नेपाल के नुवाकोट जिले के देवीघाट इलाके में दर्जनों इमारतें सैलाब से नष्ट हो गईं. वहां पर भोटेकोशी नदी में ऐसा सैलाब उठा कि उसके बाद मकान मिट्टी के नीचे दब गए.
मौत को करीब से देख चुके ये लोग जब अपने आसपास नजरें दौड़ा रहे हैं. उन्हें ये किसी भयावह सपने जैसा दिख रहा है. सबसे बड़ी चुनौती एक जगह से दूसरी जगह जाने की है. नदी पार करने के लिए जो पुल था..वो बह गया है.
नेपाल ने जो देखा, वो सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी बल्कि कुदरत का क्रोध था. जिसने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलकर रख दी.
नेपाल में जल त्रासदी के बाद मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है. नेपाल पुलिस और आर्मी के साथ हाईटेक ड्रोन और हेलिकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. जमीन से लेकर आसमान तक पथरीले पहाड़ों से लेकर दलदली मैदान तक सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है.
त्रासदी की चपेट में आए बेबस-लाचार लोगों को जिंदा बचाया जा सके. इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 5,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों जुटे हुए हैं. वहीं नेपाली आर्मी के 2000 जवानों की तैनाती की गई है. इसके अलावा APF के 1500 जवानों ने भी मोर्चा संभाला है. 20 हाई-टेक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. हवाई रेस्क्यू के लिए 30 हेलिकॉप्टर की मदद ली जा रही है.
रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत फ्लैश फ्लड में बहकर आया मलबा है. जिसमें कई जिंदगियां फंसी हैं. मलबे में फंसे लोगों को जिंदा बचाने, सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर को भी उतारा दिया गया है.
मलबे-ईट-पत्थर के बीच फंसी जिंदगियों को निकालने के लिए खास तरह के उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. जिनमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एकॉस्टिक लाइफ डिटेक्टर,थर्मल इमेजिंग कैमरा,न्यूमेटिक लिफ्टिंग बैग शामिल हैं.
लेकिन नेपाल में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक बड़ा सवाल भी उभर रहा है. वह सवाल ये है कि नेपाल सरकार इस आपदा के असर से कब तक उभर पाएगी. अगर भारत की बात करें तो उसे केदारनाथ की त्रासदी से उबरने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया. वहीं, नेपाल में जितनी तबाही सिर्फ 40 मिनट में मची है. उससे उबरने में नेपाल को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है.
अब ये बात क्यों कही जा रही है. असल में तबाही सिर्फ उतनी नहीं है, जितनी आपको सैलाब की लाइव तस्वीरों में दिखाई दी है. नेपाल पर सैलाबी असर ऐसा हुआ है, जिसने इस मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया है. मसलन, 360 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 5000 से ज्यादा अब भी लापता है.
इस बाढ़ की वजह से नेपाल के छोटे-बड़े 35 पुल टूट गए हैं या बह गए हैं. 42 किलोमीटर लंबा हाइवे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है. 4 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इस हालत में नहीं कि बिजली पैदा कर सकें.
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 200 अरब नेपाली रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. जो भारतीय रुपये में करीब 12 हजार करोड़ रुपये होता है. नेपाल जैसे छोटे मुल्क के लिए ये नुकसान बहुत बड़ा है. अब चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने की है. जिस पर अलग से लागत आएगी. साथ ही लंबा वक्त भी लगेगा.
अब आप आसान भाषा में समझिए. सड़कों और पुलों को फिर से बनाने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है. जल विद्युत परियोजनाओं में 12 से 15 साल का वक्त लगेगा. स्थानीय गांवों का पुनर्वास करने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा. टूरिज्म को पटरी पर लाने में कई साल लग सकते हैं.
इतना वक्त तब लगेगा, जब नेपाल के पास इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट हो. अगर बजट की कमी आड़े आती तो नेपाल कई दशक पीछे चला जाएगा.