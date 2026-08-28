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केदारनाथ आपदा से उबरने में भारत को 10 साल लगे थे, नेपाल को इस भयानक बाढ़ से उबरने में कितना वक्त लगेगा?

Nepal flood damage latest updates: वर्ष 2013 में आई केदारनाथ आपदा से उबरने में भारत को 10 साल लगे थे. सवाल है कि अब नेपाल को आई भयानक बाढ़ से उबरने में कितना वक्त लगेगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 03:35 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:35 AM IST
केदारनाथ आपदा से उबरने में भारत को 10 साल लगे थे, नेपाल को इस भयानक बाढ़ से उबरने में कितना वक्त लगेगा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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