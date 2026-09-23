/दुश्मनी अपनी जगह, बिजनेस अपनी! ब्लैक-सी में सेफ नेविगेशन के लिए साथ आए भारत-तुर्किये, रूस-यूक्रेन को दिया ये प्रपोजल

What Proposal India-Türkiye to Russia and Ukraine? कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश किसी का न स्थायी शत्रु होता है और न ही मित्र. राष्ट्रीय हितों के आधार पर ये रिश्ते वक्त- वक्त पर बदलते रहते हैं. भारत और तुर्किये भी रिलेशन भी ऐसे ही हैं. इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को समर्थन देने की वजह से भारत की उसके साथ अदावत जगजाहिर है. लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक व्यापार को हो रहे नुकसान को दूर करने के लिए अब दोनों देश एकसाथ व्यापार के लिए सहमत होते दिख रहे हैं.
रॉयटर के अनुसार, मिस्र, भारत और तुर्किये ने मिलकर रूस और यूक्रेन को समुद्री युद्धविराम का प्रस्ताव दिया है. इस युद्धविराम में ब्लैक सी से गुजरने वाले कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षित आवाजाही को बहाल करने की बात कही गई है. यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी जताते हुए गेंद रूस के पाले में डाल दी है. यूक्रेन ने कहा है कि अगर रूस भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है तो वह भी राजी है. अगर रूस समुद्र में संघर्ष विराम को नहीं मानेगा तो वह भी इसके लिए गारंटी नहीं दे सकता.
न्यूयार्क में यूक्रेन के क्रीमिया प्लेटफॉर्म शिखर सम्मेलन में बोलते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इन तीनों देशों के संयुक्त प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अब रूस को इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है. जेलेंस्की ने कहा, 'हम रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. यदि रूस भी तनाव कम करने की दिशा में वास्तविक कदम उठाने के लिए तैयार है, तो यूक्रेन काले सागर में सुरक्षित जहाज़ानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए... तैयार है. हमें कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी.'
रॉयटर के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि मिस्र, भारत और तुर्किये ने काले सागर में मालवाहक जहाजों के लिए सेफ नेविगेशन को बहाल करने के विकल्प प्रस्तावित किए हैं. वहां पर दोनों पक्षों की ओर से जहाजों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचों पर हमलों की वजह से माल की आवाजाही गंभीर रूप से बाधित हुई है. ऐसे में यूक्रेन इस प्रस्ताव का समर्थन करता है लेकिन इसका अमल में आना रूस के रुख पर निर्भर करेगा.
जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने को तैयार है, तो यूक्रेन सेफ जहाज़ानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है. उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि सर्दियों के दौरान रूस मिसाइलों और ड्रोन के जरिए उसकी बिजली और ताप सुविधाओं को निशाना बना सकता है.
बताते चलें कि यूक्रेन लंबे वक्त से ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों के साथ-साथ ब्लैक सी में मालवाहक जाहों पर हमलों को रोकने के लिए युद्धविराम की मांग कर रहा है.
इस खूनी जंग की वजह से ब्लैक सी से होने वाले अनाज का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है. जिससे एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका देशों को अनाज की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है. गेहूं की कमी की वजह से दुनिया में अनाज के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं.
यूक्रेन के उलट रूस ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस बातचीत के लिए खुला हुआ है. लेकिन व्यापक शांति वार्ता के लिए वर्तमान में कोई आधार नहीं है.