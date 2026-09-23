/दुश्मनी अपनी जगह, बिजनेस अपनी! ब्लैक-सी में सेफ नेविगेशन के लिए साथ आए भारत-तुर्किये, रूस-यूक्रेन को दिया ये प्रपोजल

न्यूयार्क में यूक्रेन के क्रीमिया प्लेटफॉर्म शिखर सम्मेलन में बोलते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इन तीनों देशों के संयुक्त प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अब रूस को इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है. जेलेंस्की ने कहा, 'हम रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. यदि रूस भी तनाव कम करने की दिशा में वास्तविक कदम उठाने के लिए तैयार है, तो यूक्रेन काले सागर में सुरक्षित जहाज़ानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए... तैयार है. हमें कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी.'