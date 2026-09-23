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दुश्मनी अपनी जगह, बिजनेस अपनी! ब्लैक-सी में सेफ नेविगेशन के लिए साथ आए भारत-तुर्किये, रूस-यूक्रेन को दिया ये प्रपोजल

India-Türkiye Ceasefire Proposal to Russia-Ukraine: दुश्मनी अपनी जगह और बिजनेस अपनी! ब्लैक-सी में सेफ नेविगेशन के लिए साथ भारत-तुर्किये साथ आ गए हैं. उन्होंने रूस-यूक्रेन को जंगबंदी के लिए एक खास प्रपोजल सौंपा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 23, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:52 PM IST
दुश्मनी अपनी जगह, बिजनेस अपनी! ब्लैक-सी में सेफ नेविगेशन के लिए साथ आए भारत-तुर्किये, रूस-यूक्रेन को दिया ये प्रपोजल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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