अलास्का बना लाइव जंग का 'अखाड़ा', भारत और अमेरिका के 450-450 सैनिक, टैरिफ तनाव के बीच जानें पूरी कहानी
दुनिया

अलास्का बना लाइव जंग का 'अखाड़ा', भारत और अमेरिका के 450-450 सैनिक, टैरिफ तनाव के बीच जानें पूरी कहानी

Yudh Abhyas 2025: एक तरफ ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में हाहाकार मचा है. भारत से भी रिश्तों में तनाव की खबरें आती रहती हैं. इसी बीच भारत और अमेरिका की सेनाओं ने अलास्का के फोर्ट वेनराइट में 'युद्ध अभ्यास 2025' शुरू किया है. 1-14 सितंबर तक चलने वाले इस 21वें अभ्यास में 450-450 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं. जानें पूरी खबर. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 08, 2025, 02:45 PM IST
अलास्का बना लाइव जंग का 'अखाड़ा', भारत और अमेरिका के 450-450 सैनिक, टैरिफ तनाव के बीच जानें पूरी कहानी

भारत और अमेरिका की सेनाएं अलास्का के फोर्ट वेनराइट में 'युद्ध अभ्यास 2025' के तहत लाइव सैन्य ड्रिल में जुट गई हैं. यह 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 1 से 14 सितंबर तक चलेगा. दोनों देशों से 450-450 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो इसे भारतीय सेना के सबसे बड़े द्विपक्षीय अभ्यासों में से एक माना जा रहा है.

अलास्का में 'जंग' की तैयारी
'युद्ध अभ्यास' भारत और अमेरिका के बीच 2004 से होने वाला सालाना सैन्य ड्रिल है. इस बार ठंडे और पहाड़ी इलाकों में हो रहे इस अभ्यास में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के 450 सैनिक 31 अगस्त को फेयरबैंक्स पहुंचे हैं. अमेरिकी सेना की 1st बटालियन, 5th इन्फैंट्री रेजिमेंट ('बॉबकैट्स') और 11th एयरबोर्न डिवीजन की आर्कटिक वॉल्व्स ब्रिगेड के सैनिक उनके साथ हैं. इसको लेकर भारतीय दूतावास ने X पर लिखा, "फोर्ट वेनराइट, अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने आज लाइव फायर ड्रिल किया."

जानें किस-किस तरह का है अभ्यास
इस अभ्यास में पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध, हेलिबॉर्न और हवाई गतिशीलता, आर्टिलरी और एविएशन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, निगरानी, ड्रोन-रोधी सिस्टम, मेडिकल इवैक्यूएशन और कॉम्बैट कैजुअल्टी केयर पर ध्यान है. दोनों सेनाएं संयुक्त रणनीति पर काम कर रही हैं ताकि आपसी तालमेल बढ़े. यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और मल्टी-डोमेन चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है.

रक्षा सहयोग का मजबूत आधार
युद्ध अभ्यास भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग का एक अहम हिस्सा है. भारतीय दूतावास के अनुसार, "भारत का अमेरिका के साथ किसी भी अन्य देश से ज्यादा सैन्य अभ्यास होता है. युद्ध अभ्यास, मालाबार, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रायम्फ जैसे अभ्यास आपसी भरोसा और तालमेल बढ़ाते हैं. यह दोनों लोकतंत्रों का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए काम करने का प्रतीक है."

टैरिफ तनाव के बीच सहयोग
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है. फिर भी रक्षा सहयोग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. यह अभ्यास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Yudh Abhyas 2025

;