Advertisement
trendingNow13096117
Hindi NewsदुनियाIndia-US Deal पर अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा? कुछ दे रहे वॉर्निंग तो कुछ ने बताया अनसुलझा

India-US Deal पर अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा? कुछ दे रहे वॉर्निंग तो कुछ ने बताया अनसुलझा

India Us Trade Deal: भारत अमेरिका डील को लेकर वैसे तो अमेरिकी मीडिया ने बड़ा कदम बताया, हालांकि साथ में इस डील पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं. कुछ मीडिया संस्थानों ने अभी इसे अनसुलझा बताया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-US Deal पर अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा? कुछ दे रहे वॉर्निंग तो कुछ ने बताया अनसुलझा

US Media on India US trade Deal: भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर दुनियाभर से रिएक्शन आ रहे हैं. इसी कड़ी में अमेरिका के मुख्य मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि यह डील महीनों से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों के बाद प्रगति का प्रतीक है. साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि डील में अभी-भी बहुत सी चीजें साफ नहीं हैं. कुछ मीडिया संस्थानों ने कहा कि बहुत सी चीजें अभी-भी अनसुलझी हैं, तो कुछ ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक दस्तावेज जारी नहीं हुआ है.

फॉक्स न्यूज ने क्या कहा?

फॉक्स न्यूज ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद समझौते की घोषणा की. नेटवर्क ने आगे कहा कि इस समझौते से भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 25 फीसद से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसने ट्रंप के इस दावे का भी हवाला दिया कि भारत व्यापार बाधाओं को कम करेगा और रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और खरीदारी अमेरिका से करेगा. फॉक्स न्यूज ने इस ऐलान को यूक्रेन युद्ध समेत व्यापक भू-राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा और कहा कि यह कदम रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों को लेकर महीनों के दबाव के बाद उठाया गया है.

यह भी पढ़ें: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

Add Zee News as a Preferred Source

'औपचारिक दस्तावेज नहीं हुआ जारी'

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि यह समझौता लंबे समय तक चले गतिरोध के बाद व्यापार तनाव को कम करने के मकसद से किया गया था. अखबार ने बताया कि भारत रूसी तेल की खरीद रोकने और अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमत हुआ, जबकि वॉशिंगटन टैरिफ कम करने पर सहमत हुआ. जर्नल ने कहा कि व्हाइट हाउस ने अभी तक टैरिफ बदलावों को लागू करने के लिए औपचारिक दस्तावेज जारी नहीं किए हैं. इसने यह भी कहा कि फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कुछ प्रमुख भारतीय निर्यात पहले से ही पिछले टैरिफ से काफी हद तक मुक्त थे.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया अधूरा लेकिन महत्वपूर्ण

न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस समझौते को जानकारी के मामले में अधूरा लेकिन संभावित रूप से महत्वपूर्ण बताया. अखबार ने कहा कि यह समझौता पिछले साल लगाए गए कुछ ऊंचे टैरिफ को वापस लेता हुआ जाहिर होता है और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में मदद कर सकता है. टाइम्स ने खदशा जाहिर किया करते हुए कहा कि विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि क्या भारत पूरी तरह से रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और क्या बाकी 18 प्रतिशत टैरिफ अभी भी व्यवसायों पर बोझ डालेगा.

यह भी पढ़ें: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब भारत-अमेरिका के बीच'फादर ऑफ ऑल डील्स'...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम?

वाशिंगटन पोस्ट ने कहा प्रमुख शर्तें अनसुलझी

वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि यह समझौता महीनों के राजनयिक तनाव के बाद संबंधों को स्थिर करने में मदद करता है. अखबार ने टैरिफ कटौती को वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों के लिए बहुत जरूरी बढ़ावा बताया, जबकि यह भी कहा कि प्रमुख शर्तें अभी भी अनसुलझी हैं.

अधिकांश आउटलेट्स ने कहा कि यह समझौता एक कदम आगे है लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वादे कितनी जल्दी कार्रवाई में बदलते हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

India US Deal

Trending news

मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament Budget Session 2026 Live: सोमवार को राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा, शाम को देश में मोदी-ट्रंप टैरिफ डील की चर्चा, आज संसद में क्या है नया?
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: सोमवार को राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा, शाम को देश में मोदी-ट्रंप टैरिफ डील की चर्चा, आज संसद में क्या है नया?
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी