टैरिफ तनाव के बावजूद भारत-अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने मोदी-ट्रंप को लेकर कह दी ये बात
दुनिया

टैरिफ तनाव के बावजूद भारत-अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने मोदी-ट्रंप को लेकर कह दी ये बात

भारत और अमेरिका के बीच हाल के तनाव के बावजूद, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत बना हुआ है. पूर्व उप-सहायक रक्षा सचिव विक्रम सिंह ने कहा कि रक्षा संबंधों में कोई कमी नहीं आई है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है. बता दें कि अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने तनाव को बढ़ा दिया था.

 

Sep 18, 2025, 08:53 AM IST
ANI
ANI

India-US Defence Ties: भारत-अमेरिका के बीच कई हफ्तों के तनाव के बाद फिर से व्यापार वार्ता शुरू होने वाली है. इस बीच एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है. वाशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर एक पैनल चर्चा में बोलते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए पूर्व उप-सहायक रक्षा सचिव विक्रम सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हाल की रुकावटों के बावजूद रक्षा संबंधों में कोई रुकावट नहीं आई है. विक्रम सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद बातचीत जारी है. बता दें, अगस्त में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था.

ट्रंप अमेरिका-भारत साझेदारी में करते हैं विश्वास

सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रकाश डाला और जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अभी भी अमेरिका-भारत साझेदारी में बहुत विश्वास करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई आलोचनात्मक बात कही है. मुझे लगता है कि संकट का क्षण आसानी से अवसर में बदल सकता है. मुझे रक्षा विभाग, विदेश विभाग या अन्य किसी भी विभाग से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि कोई पीछे हट रहा है.

इस बीच, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड बजटरी असेसमेंट्स के नॉन-रेजिडेंट सीनियर फेलो डॉ. समीर लालवानी ने चीन की सैन्य शक्ति के बढ़ते खतरे को अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों का एक प्रमुख प्रेरक बताया. उन्होंने 2017 में डोकलाम में चीन के साथ भारत की सीमा पर हुई झड़पों और बीजिंग के साथ महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के ट्रंप 1.0 आकलन को भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने वाला बताया . उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि हम महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के युग में हैं जिसने भारत को सार्वजनिक और निजी रणनीतिक दस्तावेजों में एक पसंदीदा साझेदार बना दिया है. इसलिए, चीन का बहुत-बहुत धन्यवाद. उन्होंने इस रिश्ते में हमारी वाकई मदद की है.

ट्रंप ने चीन पर लगाया 50 प्रतिशत टैरिफ

डॉ. समीर लालवानी ने कहा कि लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के प्रति कहीं अधिक जटिल दृष्टिकोण अपनाया है. चीन पर 50 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लगाते हुए उन्होंने बार-बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का बखान किया है. दोनों पक्षों ने इस सप्ताह टिकटॉक पर एक रूपरेखा समझौते की घोषणा की जो इस सोशल मीडिया ऐप को संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित करने की अनुमति देगा. हालांकि, लालवानी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के साथ अमेरिका के संबंधों का दीर्घकालिक पथ अभी भी प्रतिकूल बना हुआ है.

लालवानी ने आगे कहा कि हो सकता है कि आपको इधर-उधर कोई व्यापार समझौता मिल जाए लेकिन मुझे अब भी लगता है कि औसत या लंबी अवधि में मेरी सामान्य अपेक्षा यही है कि चीन के साथ संबंध एक औसत पर आधारित होंगे और वह औसत प्रतिकूल है और अक्सर इसका चीन के अपने व्यवहार से बहुत कुछ लेना-देना होता है. सिंह ने भी लालवानी के इस आकलन से सहमति जताई.

लालवानी ने आगे कहा कि मान लीजिए कि हम चीन के साथ कोई समझौता कर लेते हैं. जाहिर है, राष्ट्रपति चीन के साथ एक आर्थिक समझौता चाहते हैं. अगर चीन के साथ आर्थिक समझौता नहीं होता है तो इससे रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी और अगर ऐसा होता भी है तो शायद यह कुछ हद तक इसे कम कर देगा. मुझे लगता है कि यह 2015 से पहले जैसा ही लगेगा, आप शायद अभी भी इस क्षेत्र के अन्य साझेदारों के साथ इन गहरे संबंधों की तलाश में होंगे और हमारे गठबंधनों को मजबूत बनाए रखना और भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाना इसका एक हिस्सा होगा.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

India-US Defence Ties

