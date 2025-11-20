Advertisement
चीन से निपटने के लिए भारत और US ने मिलाया हाथ, अमेरिका देगा 'टैंक किलर' मिसाइलें; थर्रा उठेगा दुश्मन

India US News in Hindi: चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए अब अमेरिका और भारत ने मिलकर काम करने का फैसला किया है. अमेरिका अपनी सबसे घातक 'टैंक किलर' मिसाइलें और दूसरे हथियार भारत को देगा, जिससे ड्रैगन का फन कुचला जा सकेगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:28 PM IST
US provide Tank Killer Missiles to India: भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने बड़ी मंजूरी दे दी है. अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल बेचने की अनुमति दे दी है. करीब 93 मिलियन डॉलर (लगभग 775 करोड़ रुपये) की यह डील भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगी. यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब चीन अपनी हरकतों से लगातार भार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

भारत को मिलेंगी घातक टैंक किलर मिसाइलें

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम और उससे जुड़े उपकरण दिए जाएंगे. ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें सैनिक कंधे पर रखकर भी चला सकते हैं और जो दुश्मन के टैंक तक ध्वस्त करने में सक्षम हैं. जेवलिन मिसाइल सिस्टम की कीमत करीब 45.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, जबकि भारत द्वारा मांगे गए 216 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल की कीमत लगभग 47.1 मिलियन डॉलर है.

डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने बताया कि भारत ने एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल के साथ कुछ और तकनीकी उपकरण भी मांगे हैं, जिनमें फायर कंट्रोल सिस्टम, तकनीकी मदद, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियारों की मरम्मत से जुड़ी सुविधाएँ शामिल हैं. ये सभी चीजें मिलकर भारतीय सेना की मारक क्षमता को काफी बढ़ा देंगी.

भारत-अमेरिका रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

अमेरिका ने साफ कहा है कि यह कदम दोनों देशों की दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. अमेरिका के अनुसार, भारत इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए उसकी सेना का मजबूत होना दोनों देशों के हित में है.

इस डील का मुख्य काम अमेरिकी कंपनी RTX Corporation संभालेगी. अभी इस समझौते में किसी ऑफसेट या अतिरिक्त शर्त को शामिल नहीं किया गया है. ऐसे सौदों में आगे चलकर खरीदार और कंपनी के बीच कुछ अतिरिक्त समझौते भी हो सकते हैं.

एक बार निशाना लॉक मतलब दुश्मन 'खल्लास'

भारत ने अमेरिका से 100 जेवलिन राउंड, 1 फ्लाई-टू-बाय मिसाइल और 25 कमांड लॉन्च यूनिट की भी मांग की है. जेवलिन दुनिया की सबसे आधुनिक एंटी-टैंक मिसाइलों में से एक है. इसे अमेरिका की कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन ने मिलकर बनाया है.

इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे चलाने वाले सैनिक को मिसाइल दागने के बाद लक्ष्य पर नजर बनाए रखने की जरूरत नहीं होती. एक बार निशाना लॉक कर दिया जाए तो मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करते हुए लक्ष्य को ढूंढ़कर खत्म कर देती है. रूस-यूक्रेन युद्ध में इस मिसाइल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इसे ‘टैंक किलर’ कहा जाने लगा.

हवा से आने वाले खतरों पर भी मजबूत पकड़

इस मिसाइल को किसी बड़े लॉन्चर की जरूरत भी नहीं होती बल्कि सैनिक इसे सिर्फ कंधे पर रखकर दाग सकते हैं. इसलिए यह पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में बेहद कारगर साबित होती है, जहां बड़े हथियार ले जाना आसान नहीं रहता. 

कुछ समय पहले भारतीय सेना ने ब्रिटेन की कंपनी थेल्स से LMM यानी लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल खरीदने का फैसला किया था. यह मिसाइल हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को भी दूर से मार गिराने में सक्षम है. यह हल्की है, पोर्टेबल है और ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्यों जरूरी है यह हथियार सौदा?

चीन की ओर से लगातार सीमा पर दबाव बनाने और इंडो-पैसिफिक में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तेज़ी से मजबूत कर रहा है. जेवलिन और एक्सकैलिबर जैसे हथियार मिलने से भारतीय सेना की जमीनी और वायु दोनों तरह की ताकत में बड़ा इजाफा होगा.

यह सौदा सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है बल्कि भारत और अमेरिका के भरोसे, दोस्ती और बढ़ते सामरिक रिश्तों का भी मजबूत संकेत है. चीन से निपटने के लिए दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है. ऐसे में अपनी श्रेष्ठता की ग्रंथि को किनारे रखकर अमेरिका भी भारत से सहयोग बढ़ाने की पहल कर रहा है. यह सहयोग अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी. तब दुश्मन किसी भी गलती से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

India US News in Hindi

