अपने परिवार के चक्कर में अमेरिका का 'बंटाधार' कर रहे ट्रंप? सांसद ने लगाई फटकार, कहा- भारत-अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद न होने देंगे

India US relationship: अमेरिकी सांसद रो खन्ना (Ro Khanna) ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधो में खटास लाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है. रो खन्ना ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा, 'अमेरिकी लोग डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंध को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकते.

30 साल की मेहनत पर पानी फेर रहे ट्रंप

यूएस-इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष खन्ना ने कहा, 'ट्रंप अमेरिका-भारत गठबंधन को मजबूत करने के लिए बीते तीस सालों से हो रही कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो ब्राजील के अलावा किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है. यह चीन पर टैरिफ से अधिक टैरिफ है. इससे भारत के अमेरिका में चमड़े और वस्त्रों के निर्यात को नुकसान पहुंचा रहा है. ये अमेरिकी निर्माताओं और भारत में हमारे निर्यात को नुकसान पहुंचा रहा है. यह भारत को चीन और रूस की ओर भी ले जा रहा है'.

ऐसा क्यों हो रहा है?

खन्ना ने अपने एक्स पर पोस्ट वीडियो में कहा, 'अब ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सरल कारणों से. हम डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंध को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते, जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका नेतृत्व करे, न कि चीन। उन सभी भारतीय-अमेरिकियों से, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, मैं पूछ रहा हूं कि जब वह इस संबंध को नष्ट कर रहे हैं, तो आप आज कहां हैं.'

'परिवार के चक्कर में देश बर्बाद कर रहे ट्रंप'

इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान द्वारा ट्रंप के परिवार के साथ व्यापार करने की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दिया है. मीडसटच नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में सुलिवन ने कहा, 'अमेरिका ने भारत के साथ संबंध बनाने के लिए काम किया है, एक ऐसा देश जिसके साथ हमें तकनीक, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और कई मुद्दों पर जुड़ना चाहिए. चीन से रणनीतिक खतरों से निपटने में भी भारत की अहमियत है लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ट्रंप परिवार के साथ व्यापार करने की इच्छा के कारण, ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है. जर्मनी या जापान उस (भारत) को देखेंगे और कहेंगे कि कल हम भी ऐसा कर सकते हैं. अमेरिका के दोस्त सोचेंगे कि वे हम पर भरोसा नहीं कर सकते.'

सुलिवन की ये तल्ख टिप्पणी भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ, जिसमें रूसी तेल खरीद पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है को लेकर चिंताओं के बीच आई है. सुलिवन का बयान ट्रंप के फैसलों के आर्थिक और रणनीतिक नतीजों को उजागर करता है. हालांकि US वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका व्यापार विवाद सुलझा लेंगे क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य चीन या रूस की तुलना में वाशिंगटन के साथ कहीं ज्यादा निकटता से जुड़े हैं.