भारत-US के बीच हुआ 10 साल का रक्षा समझौता, राजनाथ सिंह बोले- 'नए अध्याय की शुरुआत'

India US Defence Deal: भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते पर डील हुई है. राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने 10 साल के रक्षा समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं. राजनाथ सिंह ने इसको नए युग की शुरुआत करार दिया है. 

Oct 31, 2025, 11:29 AM IST
India US Defence Deal: भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता (Defence Framework Agreement) किया है. इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत बनाना है. यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच हुई बैठक में साइन किया गया.

हेगसेथ ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा,'मैंने राजनाथ सिंह के साथ 10 साल का अमेरिका-भारत रक्षा समझौता साइन किया है. यह हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. हम अब जानकारी साझा करने, तालमेल बढ़ाने और टेक्नोलॉजी में सहयोग को और गहरा कर रहे हैं. हमारी रक्षा साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.'

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों का ‘नया अध्याय’

कुआलालंपुर में अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि इस 10 साल के अहम रक्षा समझौते से भारत-अमेरिका संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है. उन्होंने आगे कहा,'हम तीन बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं. मुझे खुशी है कि आज ADMM-Plus बैठक के दौरान आपसे आमने-सामने मुलाकात हो रही है. इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के साथ आज एक नया अध्याय शुरू होगा. मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे.'

शुक्रवार को कुआलालंपुर (मलेशिया) में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक मीटिंग के दौरान यह मुलाकात हुई. यह बैठक आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग-प्लस (ADMM-Plus) के इवेंट के साथ हुई, जो 1 नवंबर को होने वाला है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि वे कुआलालंपुर में आसियान बैठकों में शामिल होंगे.

मार्को रूबियो से मिले थे एस जयशंकर

राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस मीटिंग का मकसद भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को आगे बढ़ाना है. राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से यह मुलाकात उस समय हुई जब कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कुआलालंपुर में ईस्ट एशिया समिट के दौरान मुलाकात की थी. जयशंकर और रूबियो ने भारत-अमेरिका रिश्तों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की.

ट्रेड डील पर चल रही चर्चा

भारत और अमेरिका के बीच ये लगातार हाई-लेवल मुलाकातें ऐसे समय में हो रही हैं जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. यह बातचीत उस तनाव के बीच भी हो रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर दोहरी टैरिफ लगाने के बाद बढ़ा है.

