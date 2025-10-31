भारत-US के बीच हुआ 10 साल का रक्षा समझौता, राजनाथ सिंह बोले- 'नए अध्याय की शुरुआत'

India US Defence Deal: भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता (Defence Framework Agreement) किया है. इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत बनाना है. यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच हुई बैठक में साइन किया गया.

हेगसेथ ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा,'मैंने राजनाथ सिंह के साथ 10 साल का अमेरिका-भारत रक्षा समझौता साइन किया है. यह हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. हम अब जानकारी साझा करने, तालमेल बढ़ाने और टेक्नोलॉजी में सहयोग को और गहरा कर रहे हैं. हमारी रक्षा साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.'

I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework. Add Zee News as a Preferred Source This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों का ‘नया अध्याय’

कुआलालंपुर में अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि इस 10 साल के अहम रक्षा समझौते से भारत-अमेरिका संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है. उन्होंने आगे कहा,'हम तीन बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं. मुझे खुशी है कि आज ADMM-Plus बैठक के दौरान आपसे आमने-सामने मुलाकात हो रही है. इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के साथ आज एक नया अध्याय शुरू होगा. मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे.'

Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership. This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025

शुक्रवार को कुआलालंपुर (मलेशिया) में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक मीटिंग के दौरान यह मुलाकात हुई. यह बैठक आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग-प्लस (ADMM-Plus) के इवेंट के साथ हुई, जो 1 नवंबर को होने वाला है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि वे कुआलालंपुर में आसियान बैठकों में शामिल होंगे.

मार्को रूबियो से मिले थे एस जयशंकर

राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस मीटिंग का मकसद भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को आगे बढ़ाना है. राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से यह मुलाकात उस समय हुई जब कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कुआलालंपुर में ईस्ट एशिया समिट के दौरान मुलाकात की थी. जयशंकर और रूबियो ने भारत-अमेरिका रिश्तों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की.

ट्रेड डील पर चल रही चर्चा

भारत और अमेरिका के बीच ये लगातार हाई-लेवल मुलाकातें ऐसे समय में हो रही हैं जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. यह बातचीत उस तनाव के बीच भी हो रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर दोहरी टैरिफ लगाने के बाद बढ़ा है.