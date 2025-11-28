Advertisement
trendingNow13022174
Hindi Newsदुनिया

नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों को मिलेगी सुपर सपोर्ट पावर, भारत-अमेरिका के बीच 7995 करोड़ में डील

India US deal: रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7995 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और एलओए फॉलो ऑन सपोर्ट और फॉलो ऑन सप्लाई सपोर्ट के माध्यम से 60आर हेलीकॉप्टर के बेड़े के लगातार सहयोग के लिए किया गया है.

 

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों को मिलेगी सुपर सपोर्ट पावर, भारत-अमेरिका के बीच 7995 करोड़ में डील

Indian Navy MH 60R helicopter: भारत ने नौसेना के एमएच 60 आर हेलीकॉप्टरों बेड़े के लगातार सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 7995 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य वाले प्रस्ताव पर साइन किए हैं. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार भारत और यूएसए के बीच पांच साल के लिए हुए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7995 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और एलओए फॉलो ऑन सपोर्ट और फॉलो ऑन सप्लाई सपोर्ट  के माध्यम से 60आर हेलीकॉप्टर के बेड़े के लगातार सहयोग के लिए किया गया है.

एमएच 60आर को मिलेगी पावर
नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत एलओए पर हस्ताक्षर किए हैं. रक्षा सचिव की तरफ से जारी बयान में इस 5 वर्षीय समझौते के तहत एक पूरा पैकेज मिला है. जिसमें 60 आर हेलीकॉप्टर बेड़े के पुर्जों, सहायक उपकरणों, उत्पादन समर्थन, ट्रेनिंग, और टेक्निकल सहायता भी शामिल है. इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में हेलीकॉप्टर के पुर्जों की मरम्मत और दोबारा से पूर्ति के अलावा मिडिल लेवल के पुर्जों को ठीक करना भी शामिल है. साथ ही समय-समय पर सभी तरह के रखरखाव भी इस प्रस्ताव के तहत साइन किया गया है. 

यह भी पढ़ें: SIR: मैं महाबुर दफादार का अब्बू नहीं और ना वो मेरा बेटा वो तो बांग्लादेशी... बशीरहाट के जियाद ने BLO को बताया कैसे बना वोटर ID

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतर होगा प्रदर्शन

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इस प्रस्ताव और एलओए से बढ़ावा मिलेगा. जिससे भारत में इस तरह की सुविधाओं को तैयार करने में सहयोग मिलेगा और अमेरिकी सरकार पर भी आत्मनिर्भरता कम होगी. इस कदम से भविष्य में एमएसएमई और दूसरे भारतीय फर्मों के माध्यम से स्वदेशी उत्पाद और सेवाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा. भारत अमेरिका के बीच हुए इस सहयोग प्रस्ताव से एमएच 60 आर को हर मौसम में उड़ाने और रखरखाव क्षमता में बढ़ोतरी मिलेगी. भारत अमेरिका के बीच हुए इस प्रस्ताव साइन के तहत एमएच 60 आर को प्राइमरी और सेकेंडरी मिशन के दौरान अलग-अलग जगहों से संचालित करने से उनका प्रदर्शन बेहतर सुनिश्चित होगा.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

india usa

Trending news

'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
Kerala
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर