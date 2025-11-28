नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों को मिलेगी सुपर सपोर्ट पावर, भारत-अमेरिका के बीच 7995 करोड़ में डील

Indian Navy MH 60R helicopter: भारत ने नौसेना के एमएच 60 आर हेलीकॉप्टरों बेड़े के लगातार सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 7995 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य वाले प्रस्ताव पर साइन किए हैं. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार भारत और यूएसए के बीच पांच साल के लिए हुए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7995 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और एलओए फॉलो ऑन सपोर्ट और फॉलो ऑन सप्लाई सपोर्ट के माध्यम से 60आर हेलीकॉप्टर के बेड़े के लगातार सहयोग के लिए किया गया है.

एमएच 60आर को मिलेगी पावर

नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत एलओए पर हस्ताक्षर किए हैं. रक्षा सचिव की तरफ से जारी बयान में इस 5 वर्षीय समझौते के तहत एक पूरा पैकेज मिला है. जिसमें 60 आर हेलीकॉप्टर बेड़े के पुर्जों, सहायक उपकरणों, उत्पादन समर्थन, ट्रेनिंग, और टेक्निकल सहायता भी शामिल है. इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में हेलीकॉप्टर के पुर्जों की मरम्मत और दोबारा से पूर्ति के अलावा मिडिल लेवल के पुर्जों को ठीक करना भी शामिल है. साथ ही समय-समय पर सभी तरह के रखरखाव भी इस प्रस्ताव के तहत साइन किया गया है.

बेहतर होगा प्रदर्शन

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इस प्रस्ताव और एलओए से बढ़ावा मिलेगा. जिससे भारत में इस तरह की सुविधाओं को तैयार करने में सहयोग मिलेगा और अमेरिकी सरकार पर भी आत्मनिर्भरता कम होगी. इस कदम से भविष्य में एमएसएमई और दूसरे भारतीय फर्मों के माध्यम से स्वदेशी उत्पाद और सेवाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा. भारत अमेरिका के बीच हुए इस सहयोग प्रस्ताव से एमएच 60 आर को हर मौसम में उड़ाने और रखरखाव क्षमता में बढ़ोतरी मिलेगी. भारत अमेरिका के बीच हुए इस प्रस्ताव साइन के तहत एमएच 60 आर को प्राइमरी और सेकेंडरी मिशन के दौरान अलग-अलग जगहों से संचालित करने से उनका प्रदर्शन बेहतर सुनिश्चित होगा.