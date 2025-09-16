इस कनेक्‍शन की वजह से भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही दोबारा बातचीत, वरना 'टैरिफ जंग' थी तय?
Advertisement
trendingNow12923866
Hindi Newsदुनिया

इस कनेक्‍शन की वजह से भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही दोबारा बातचीत, वरना 'टैरिफ जंग' थी तय?

India-US Trade Talks: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर शुरू हो रही है. ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ और लगा दिया था. जिसके बाद उसके संबंध खराब हो गए थे. लेकिन एक कनेक्‍शन की वजह से भारत और अमेरिका के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं. जानें पूरी बात.  

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस कनेक्‍शन की वजह से भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही दोबारा बातचीत, वरना 'टैरिफ जंग' थी तय?

India-US to hold first trade talks in Delhi: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने जा रही है. राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूसी तेल पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों देश पहली बार व्यापारिक मुद्दों पर आमने-सामने बातचीत करेंगे. अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का एक दल नई दिल्ली आया है. जिसका नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं. इसके पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते को लेकर लगातार तनातनी बनी रही. हालात यह रहे कि लोग डरते रहे कि आने वाले महीनों में टैरिफ जंग न शुरू हो जाए. इसके पहले एक कनेक्‍शन की वजह से दोनों देश साथ आ गए हैं. अब बात करने को तैयार हैं. आइए समझाते हैं पूरी कहानी.

भारत और अमेरिका के बीच घटा तनाव
वाणिज्य मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में दोनों देशों की टीमों के बीच व्यापारिक बातचीत होगी. ये मीटिंग द्विपक्षीय रिश्तों में उलटफेर का संकेत दे रही है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर ब्रेकथ्रू की उम्मीद जगा रही है. भारत के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, "अमेरिकी टीम मंगलवार को हमारी टीम से मिलेगी." वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने भी कन्फर्म किया कि दोनों तरफ व्यापार मुद्दों पर "पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड" है.

ये मीटिंग छठे राउंड की वार्ता का रास्ता साफ कर सकती है, जो पहले 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली थी. लेकिन ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर 25% सजा टैरिफ और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जो कुल मिलाकर अमेरिका के किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर पर सबसे ज्यादा था. ऊपर से 27 अगस्त से रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त लेवी चालू हो गई. भारत ने इसे "अनुचित और बेबुनियाद" बताया. ये मंगलवार की मीटिंग पांचवें राउंड (जो जुलाई में वॉशिंगटन में हुई थी) के बाद पहली फेस-टू-फेस हाई-लेवल बातचीत होगी. इस बीच अधिकारी इसे "वार्ता का निरंतरता" बता रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल मोड से दोनों पक्ष लगातार जुड़े रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

किस कनेक्‍शन से बदला दोनों देशों का माहौल?
 भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर दोबारा चर्चा शुरू होने का मुख्य कारण दोनों देशों के नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध (कनेक्शन) को माना जा रहा है. अन्यथा, ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के कारण 'टैरिफ जंग' (व्यापार युद्ध) और भी गहरा हो सकता था.  दोनों देशों के बीच माहौल तो तब ही बदलना शुरू हुआ जब इस महीने ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक-दूसरे की तारीफ की. ट्रंप ने मोदी को "ग्रेट प्राइम मिनिस्टर" कहा और दोनों ने ट्रेड नेगोशिएशंस पूरा करने का भरोसा जताया.फिर गुरुवार को अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, "भारत के साथ सब सुलझ जाएगा, बस वे रूसी तेल खरीदना बंद करें." ट्रंप के भारत राजदूत नामित सर्जियो गोर ने सीनेट हियरिंग में कहा कि दोनों देश टैरिफ विवाद सुलझाने में "बहुत करीब" हैं.

भारत के बीच कैसे बढ़ा टैरिफ तनाव?
सबसे पहले जुलाई-अगस्त 2025 मेंअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% 'प्रतिशोधी' टैरिफ लगाए, जो बाद में 50% तक पहुंच गए. इसका मुख्य कारण भारत का रूस से तेल आयात था, जिसे ट्रंप यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार है, लेकिन चीन (सबसे बड़ा) या तुर्की पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया गया, जिससे भारत ने खुद को अलग-थलग महसूस किया.

वार्ता का रुकना
फरवरी 2025 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की पहली किस्त को अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था. मार्च-अप्रैल में शर्तें तय हुईं, लेकिन अगस्त में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली यात्रा रद्द हो गई. इससे वार्ता ठप हो गई और टैरिफ प्रभावी हो गए, जो भारतीय निर्यात को बुरी तरह प्रभावित कर सकते थे (अनुमानित 0.8% जीडीपी नुकसान).

टैरिफ जंग का खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर यह तनाव जारी रहता, तो भारत प्रतिशोधी कदम उठा सकता था, जैसे अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाना या अन्य देशों (जैसे यूके, ईयू) के साथ तेजी से समझौते करना. ट्रंप ने भारत को 'रूसी तेल बंद करने' की सलाह दी, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए इसे ठुकरा दिया. इससे व्यापार युद्ध निश्चित लग रहा था, जो दोनों देशों के $190 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करता.

टैरिफ जंग टल गई, लेकिन चुनौतियां बाकी
ट्रंप-मोदी का 'कनेक्शन' ही वह पुल है जिसने टैरिफ जंग को रोका और वार्ता को नई जान दी. वरना, ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत भारत पर दबाव बढ़ता रहता. हालांकि, भारत को कृषि-डेयरी क्षेत्र खोलने और रूसी तेल पर समझौता करने जैसे मुद्दों पर सतर्क रहना होगा. अगर सफल हुई, तो यह समझौता भारत के निर्यात (जैसे स्मार्टफोन, जो FY26 में ₹1 लाख करोड़ पहुंच चुके) को बूस्ट देगा. कुल मिलाकर, यह सकारात्मक कदम है, लेकिन अंतिम डील पर नजर रखनी होगी.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

india us trade

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;