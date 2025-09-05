भारत-रूस-चीन के मेल से सहमे अमेरिका की रस्सी जल गई! ट्रंप का बल नहीं गया, खिसियाए कॉमर्स सेक्रेटरी बोले-इंडिया माफी मांगेगा
Advertisement
trendingNow12910340
Hindi Newsदुनिया

भारत-रूस-चीन के मेल से सहमे अमेरिका की रस्सी जल गई! ट्रंप का बल नहीं गया, खिसियाए कॉमर्स सेक्रेटरी बोले-इंडिया माफी मांगेगा

US Tariff: ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के नाम की माला जपकर थक गए हैं. इसलिए उनके बड़बोले वाणिज्यिक मंत्री ने भारत के खिलाफ आग उगलने का मोर्चा संभाला है. अपने आका के चुप होने के बाद लुटनिक ने मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते हुए धमकी दी है कि भारत से माफी मांगेगा और टैरिफ पर अमेरिका से डील करेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-रूस-चीन के मेल से सहमे अमेरिका की रस्सी जल गई! ट्रंप का बल नहीं गया, खिसियाए कॉमर्स सेक्रेटरी बोले-इंडिया माफी मांगेगा

US Commerce Secretary Howard Lutnick: भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है. ट्रंप के इस बयान से लगता है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को गरजू समझ लिया था इसलिए 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद भारत से संबंध बनाए रखने की गलतफहमी पाले बैठे थे. ऐसे में लगता है कि अमेरिका की रस्सी जल गई है लेकिन ट्रंप का बल नहीं गया. ऐसे में जब भारत ने जब यूएस के टैरिफ पर भाव नहीं दिया तो अब ट्रंप के बाद उनके कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत माफी मांगेगा और डील की डिमांड करेगा.  

'लुटियन भारत को समझ न पाए'

लुटियन होंगे ट्रंप के खासमखास और सुपरपावर नंबर 1 इकॉनमी वाले देश के वाणिज्यिक मंत्री, लेकिन वो भारत की सहनशक्ति और ताकत से अनजान हैं. तभी वो भूल गए कि जब-जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब-तब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत का कुछ न बिगड़ा और आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है. लुटनिक अपनी काबिलियत का दम दिखाने के चक्कर में ट्रंप से भी दो कदम आगे निकलते हुए बोले- 'उम्मीद है कि भारत माफी मांगेगा और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौता करेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

'भारत-चीन एक दूसरे को न संभाल पाएंगे'

लुटनिक ने कहा, ' एक या दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा और कहेगा कि उन्हें खेद है और वे ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे फिर ये ट्रंप की मर्जी पर होगा कि वो कैसा फैसला लेंगे, भारत और चीन एक-दूसरे को माल नहीं बेच पाएंगे, आखिरकार उन्हें अमेरिका आना होगा, क्योंकि ये हमारी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है वो पूरी दुनिया का उपभोक्ता बनने की ताकत रखती है. 

ये भी पढ़ें- रिश्तों का क्या कहें, दोस्ती अपनी जगह लेकिन... ट्रंप ने 50% टैरिफ का बचाव किया 

FAQ-

सवाल-  लुटनिक ने इतने बड़े बोल बोलते हुए भारत की स्थिति की तुलना किससे की?
जवाब- लुटनिक ने भारत की स्थिति की तुलना कनाडा से करते हुए कहा, जब कनाडा को अपनी इकॉनमी में गिरावट का एहसास हुआ तो वो US से समझौता करने लिए अपने प्रतिकूल रुख से पीछे हट गया. लुटनिक ने कहा कि नई दिल्ली का रुख केवल दिखावा है.

सवाल- लुटनिक ने क्या उम्मीद जताई है?
जवाब- लुटनिक ने छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए कहा, 'नई दिल्ली रूस से तेल खरीदना बंद करे, ब्रिक्स का सपोर्ट न करे, अमेरिका और डॉलर का समर्थन करे या 50% टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार रहे.'

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

US tariff

Trending news

97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
;