भारत-रूस-चीन के मेल से सहमे अमेरिका की रस्सी जल गई! ट्रंप का बल नहीं गया, खिसियाए कॉमर्स सेक्रेटरी बोले-इंडिया माफी मांगेगा

US Commerce Secretary Howard Lutnick: भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है. ट्रंप के इस बयान से लगता है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को गरजू समझ लिया था इसलिए 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद भारत से संबंध बनाए रखने की गलतफहमी पाले बैठे थे. ऐसे में लगता है कि अमेरिका की रस्सी जल गई है लेकिन ट्रंप का बल नहीं गया. ऐसे में जब भारत ने जब यूएस के टैरिफ पर भाव नहीं दिया तो अब ट्रंप के बाद उनके कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत माफी मांगेगा और डील की डिमांड करेगा.

'लुटियन भारत को समझ न पाए'

लुटियन होंगे ट्रंप के खासमखास और सुपरपावर नंबर 1 इकॉनमी वाले देश के वाणिज्यिक मंत्री, लेकिन वो भारत की सहनशक्ति और ताकत से अनजान हैं. तभी वो भूल गए कि जब-जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब-तब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत का कुछ न बिगड़ा और आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है. लुटनिक अपनी काबिलियत का दम दिखाने के चक्कर में ट्रंप से भी दो कदम आगे निकलते हुए बोले- 'उम्मीद है कि भारत माफी मांगेगा और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौता करेगा.'

'भारत-चीन एक दूसरे को न संभाल पाएंगे'

लुटनिक ने कहा, ' एक या दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा और कहेगा कि उन्हें खेद है और वे ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे फिर ये ट्रंप की मर्जी पर होगा कि वो कैसा फैसला लेंगे, भारत और चीन एक-दूसरे को माल नहीं बेच पाएंगे, आखिरकार उन्हें अमेरिका आना होगा, क्योंकि ये हमारी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है वो पूरी दुनिया का उपभोक्ता बनने की ताकत रखती है.

FAQ-

सवाल- लुटनिक ने इतने बड़े बोल बोलते हुए भारत की स्थिति की तुलना किससे की?

जवाब- लुटनिक ने भारत की स्थिति की तुलना कनाडा से करते हुए कहा, जब कनाडा को अपनी इकॉनमी में गिरावट का एहसास हुआ तो वो US से समझौता करने लिए अपने प्रतिकूल रुख से पीछे हट गया. लुटनिक ने कहा कि नई दिल्ली का रुख केवल दिखावा है.

सवाल- लुटनिक ने क्या उम्मीद जताई है?

जवाब- लुटनिक ने छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए कहा, 'नई दिल्ली रूस से तेल खरीदना बंद करे, ब्रिक्स का सपोर्ट न करे, अमेरिका और डॉलर का समर्थन करे या 50% टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार रहे.'