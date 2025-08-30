भारत की ग्रोथ बनी 'सुपरफास्ट एक्सप्रेस'...आसमान छू रही है देश की GDP, लेकिन ब्रेकर लगा रहे हैं ट्रंप!
Advertisement
trendingNow12902006
Hindi Newsदुनिया

भारत की ग्रोथ बनी 'सुपरफास्ट एक्सप्रेस'...आसमान छू रही है देश की GDP, लेकिन ब्रेकर लगा रहे हैं ट्रंप!

India US Tariff War: अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि अमेरिका ने भारत के निर्यात पर कुछ टैक्स लगा दिए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की ग्रोथ बनी 'सुपरफास्ट एक्सप्रेस'...आसमान छू रही है देश की GDP, लेकिन ब्रेकर लगा रहे हैं ट्रंप!

Donald Trump: GDP में 7.8% की बढ़ोतरी भारत को हुई है अप्रैल-जून तिमाही में जो उम्मीद से काफी ज्यादा थी, और पिछली 5 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि रही है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, लोगों के खर्च और सेवा के क्षेत्र में तेजी के कारण हुई है. हालांकि अमेरिका ने भारत के निर्यात पर कुछ टैक्स(Tarrif)लगा दिए हैं. इससे भारत की आर्थिक बढ़ोतरी को खतरा हो सकता है जिससे रोजगार निजी निवेश पर असर पड़ने की संभावना है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(NSO)ने शुक्रवार को भारत के GDP विकास के ये आंकड़े जारी किए. 

झूठे साबित हुए ट्रंप
ट्रंप के "मृत अर्थव्यवस्था" वाले कटाक्ष को झुठलाते हुए, अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी पिछले साल के मुकाबले 7.8% बढ़ी जो पिछली 5 तिमाहियों में सबसे तेज है. यह वृद्धि बाज़ार के 6.7% के अनुमान से बहुत ज्यादा थी और पिछली तिमाही के 7.4 प्रतिशत से भी बेहतर रही. इन आंकड़ों से साफ होता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. 

यह भी पढें: रूस से तेल की कहानी फर्जी है! भारत को लेकर 'फूफा' बने क्यों बैठे हैं ट्रंप, असली वजह तो अब पता चली है

Add Zee News as a Preferred Source

इन आंकड़ो से क्या साबित होता है?
ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है. यह मजबूती सेवाओं, कारखानों में उत्पादन  और खेती-बाड़ी की वजह से आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को दुनिया का एक बड़ा उत्पादन केंद्र(Manufacturing Hub) बनाना चाहती है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर के निवेशक चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के बारे में सोच रहे हैं. ट्रंप ने जो नए टैक्स लगाए हैं उनसे भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है जो भारत की आर्थिक तरक्की का अहम हिस्सा है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन अमेरिकी टैक्स की वजह से अगले साल भारत की विकास दर 0.6% से 0.8% तक कम हो सकती है.

विश्लेषकों का क्या कहना है?
विश्लेषकों का कहना है कि, पहली तिमाही में हुई तेजी का एक बड़ा कारण यह था कि ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से पहले, निर्यातकों ने अमेरिका को बहुत तेजी से अपना सामान भेजा था. ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस फ्रंट-लोडिंग प्रभाव ने कुछ समय के लिए विकास को बढ़ा दिया था लेकिन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में जब इन टैक्स का पूरा असर होगा तो यह तेजी से धीमी हो जाएगी.

यह भी पढें: ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, देश में ही रहेंगे वेनेजुएला के 6 लाख प्रवासी

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

india us tariff war

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;