अमेरिकी डिप्लोमैट ने रूस-यूक्रेन वॉर को बताया 'PM Modi का युद्ध', चीन से दोस्ती को लेकर दी चेतावनी

India US Tarrif War: ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में नवारो ने यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से मिल रही मदद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के पास आकर कहता है कि हमें युद्ध के लिए और पैसा दो. भारत की वजह से अमेरिका में सब लोग हार रहे हैं जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी और मजदूर शामिल हैं. ऊंचे टैरिफ की वजह से रोजगार, आय और मजदूरी में नुकसान हो रहा है. अपनी बात को रखते हुए आगे उन्होंने कहा, शांति का रास्ता कम से कम आंशिक तौर पर नई दिल्ली से होकर गुजरता है.

नवारो ने क्यों कहा भारत को घमंडी?

अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सबसे पहले रखने के मामले में अहंकारी बताया है. साथ ही उन्होंने भारत को 'लोकतांत्रिक देशों का साथ देने' की भी सलाह दी है. नवारो ने कहा, भारतीय इस बारे में बहुत घमंडी, वे कहते हैं हम ज्यादा टैक्स नहीं लगाते यह हमारी आजादी है हम जिससे चाहें तेल खरीद सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, भारत आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और वैसा ही व्यवहार करें.

चीन के मुद्दे पर भी की आलोचना

पीटर नवारो ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत की आलोचना की. उन्होंन रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर नाराजगी जताई है, जिसे उन्होंने सत्तावादी कहा है. पीटर नवारो ने ब्लूमबर्ग से कहा, आप तानाशाही वाले देशों के साथ मिल रहे हैं. चीन, आप दशकों से उनके साथ चुपचाप युद्ध कर रहे हैं. उन्होंने अक्साई चीन और आपके पूरे इलाके पर हमला किया. 'ये आपके दोस्त नहीं हैं'.

क्यों आई नवारो की ये टिप्पड़ी?

नवारो की यह टिप्पड़ी उस समय आई है जब जब बुधवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लगाया गया. इसमें से 25 % टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है. इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखेगा.

विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, अमेरिका ने हाल ही में रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल उठाए हैं. हमने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत तेल अपनी जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है. बयान में यह भी कहा गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने उन कदमों के लिए भारत पर एक्स्ट्रा शुल्क लगाने का फैसला किया है जो कई और देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं.

विदेश मंत्री ने भी दिया करारा जवाब

भारत के विदेश मंत्री S.Jaishankar ने भी अमेरिका के अधिकारियों की आलोचना का जवाब दिया और कहा कि, खुद अमेरिका ने ही रूसी तेल खरीदकर दुनिया के ऊर्जा बाजारों को स्थिर रखने में मदद करने के लिए कहा था. इसके अलावा जयशंकर ने भारत पर टैरिफ लगाने के तर्क की भी आलोचना की जबकि, चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और यूरोपीय संघ एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार है.

भारत पर टैरिफ बढ़ाने की आलोचना

अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इसे अजीब और अमेरिकी विदेश नीति के लिए आत्मघाती बताया. सैक्स का कहना है कि, यह शुल्क अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने के सालों की मेहनत को कमजोर कर देगा और इसे तोड़फोड़ करने वाला बताया. उनका मानना है कि इस कदम ने ब्रिक्स देशों को पहले से भी ज्यादा एकजुट कर दिया है.

