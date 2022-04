India-US Ties: 21वीं सदी में भारत का साथ क्यों जरूरी? अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया

वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने कहा है कि अमेरिका और भारत ने आपसी हितों के अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo Pacific Region) की बेहतरी के लिए भी काम किया है. ब्लिंकन ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के दौरान भी कई क्षेत्रों में दोनों देशों की भूमिका सराहनीय रही है.

भारत-अमेरिका शिक्षा सहयोग (India-US Education Collaboration) को लेकर हावर्ड विश्वविद्यालय (Howard University) में बोलते हुए ब्लिंकन ने कहा, '21वीं सदी की समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है. मुझे भरोसा है कि अमेरिका-भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी भी जरूरी है.'

इस आयोजन में भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी शामिल हुए उन्होंने वहां भारतीय छात्रों और उन रिसर्चर्स के साथ भी बातचीत की जिन्होंने अमेरिका में काम किया है. इसी आयोजन में अमेरिकी मंत्री ने ये भी कहा, 'हम भाग्यशाली हैं कि अमेरिका में करीब दो लाख भारतीय छात्र हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो अपने ज्ञान से हमारी संस्थाओं और नागरिकों को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. हम देखते हैं कि कई अमेरिकी छात्र फुलब्राइट या गिलमैन फेलोशिप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में पढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं.'

Glad to join @ECA_AS Satterfield and my friend @DrSJaishankar at @HowardU today to discuss our joint effort on education and skill development with Indian and American students and educators. These deep people-to-people ties are central to the strong link between our nations. pic.twitter.com/IvZpCQuZo1

