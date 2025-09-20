ट्रैक पर वापस लौटी भारत-अमेरिका ट्रेड डील, पीयूष गोयल के US दौरे की उम्मीद; टैरिफ पर बन सकती है बात
Hindi Newsदुनिया

ट्रैक पर वापस लौटी भारत-अमेरिका ट्रेड डील, पीयूष गोयल के US दौरे की उम्मीद; टैरिफ पर बन सकती है बात

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही वाशिंगटन का दौरा करेंगे. यह यात्रा प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिकी और भारतीय वार्ताकारों के चर्चा के बाद हो रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:18 AM IST
ANI
ANI

India-US Trade Deal: भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ शुल्क लागू करने के बाद भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से पटरी पर आ गई है. जानकारी के अनुसार, व्यापार समझौते के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के जल्द ही अमेरिका दौरे पर आने की उम्मीद है. यह दौरा हाल ही में अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के बीच भारत में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर केंद्रित एक दिवसीय वार्ता के बाद होगा. सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है. सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य मंत्री का दौरा जल्द ही होने की संभावना है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में व्यापार वार्ता हो.

वाणिज्य मंत्रालय ने 16 सितंबर को बताया था कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संबंध में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा रचनात्मक रही थी तथा दोनों पक्ष शीघ्र और लाभप्रद निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ 7 घंटे की बैठक के बाद मंत्रालय ने एक बयान में घोषणा की थी कि पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया. 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए एक समझौतावादी रुख अपनाया. प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया. इससे पहले मई में गोयल ने वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के साथ व्यापार पर चर्चा की थी.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द

पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि अमेरिकी व्यापार समझौते के लिए वार्ता अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है तथा हाल की बातचीत के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले हुई वार्ता सार्थक रही थी और सही दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया कि बातचीत चल रही है और हम इसे एक स्थिति के रूप में देख रहे हैं. यह कोई टकराव नहीं है. अमेरिका हमारा विश्वसनीय साझेदार है.

बता दें, अमेरिका ने 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है तथा 131.84 बिलियन डॉलर (86.5 बिलियन डॉलर निर्यात) का द्विपक्षीय व्यापार हासिल किया. अमेरिका भारत के कुल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत, आयात का 6.22 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात का 10.73 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है. फरवरी में दोनों देशों के नेतृत्व ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर काम करने का निर्देश दिया. समझौते का प्रारंभिक चरण नवंबर 2025 तक चलेगा. अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है. इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर करना है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

India-US trade deal

