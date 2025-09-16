मक्का लेलो मक्का... चीज और मक्का बेचने के लिए क्यों बेताब है US; किन मजबूरियों के चलते नहीं खरीद रहा भारत?

India Us Trade Deal: हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार लड़ाई में नया मोड़ आ गया है. अमेरिका ने पहले भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे और बातचीत रोक दी थी. लेकिन अब अमेरिकी टीम खुद भारत आई है ताकि व्यापार वार्ता दोबारा शुरू की जा सके. खास बात यह है कि अमेरिका अब पहले जैसी बड़ी मांगें नहीं कर रहा, बल्कि छोटा और व्यवहारिक रास्ता अपनाकर भारत से सहयोग चाहता है.

दरअसल, पिछले महीने अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तनाव में आ गए थे. इसके बाद कुछ समय बातचीत रुकी रही. अब दोनों देशों की टीमों ने मिलकर वार्ता फिर शुरू कर दी है. अमेरिका ने कहा कि वह व्यापार की बाधाओं को खत्म करने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पहले की आक्रामक टिप्पणियों से किनारा करते हुए नरम रुख दिखाया है.

भारत ने पहले भी दिखाया संयम

भारत ने इन तनावपूर्ण हालात में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वदेशी’ का नारा दोहराते हुए किसानों के हित में खड़े होने की बात कही. उन्होंने अमेरिका पर दोष नहीं मढ़ा और न ही टैरिफ को लेकर कोई तीखी प्रतिक्रिया दी. भारत ने समय लेकर देखा कि मामला कैसे आगे बढ़ता है. प्रतीकात्मक और ठोस कदम उठाकर उसने अपनी स्थिति स्पष्ट रखी और बातचीत का रास्ता खुला रखा.

अमेरिका का ‘चीज़’ वाला नया प्रस्ताव

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका भारत के बड़े डेयरी बाजार में दूध या दही बेचने की कोशिश नहीं करेगा. वह सिर्फ विशेष किस्म की चीज़ जैसे ब्लू-वेन्ड, आर्टिसनल या पाउडर चीज़ बेचने पर ध्यान देगा. भारत में यह उत्पाद सिर्फ 2–5% लोगों द्वारा खपत किए जाते हैं. इसलिए यह भारत के छोटे किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बातचीत आसान होगी.

मकई पर भी अमेरिका का नया प्रस्ताव

अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में भी नरमी दिखाई है. उसने भारत से अमेरिकी मकई खरीदने की अपील की है. अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मकई उत्पादक है. लेकिन भारत में ज्यादातर अमेरिकी मकई जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जिसे लेकर भारत में स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता जताई जाती है. साथ ही, बिहार जैसे राज्यों में चुनाव से पहले यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी चुनौती बन सकता है.

बिहार चुनाव और मकई का सवाल

बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है. ऐसे में अमेरिकी मकई की अनुमति देना चुनाव से पहले सरकार के लिए मुश्किल बन सकता है. फिर भी एक समाधान निकल सकता है. अगर भारत इसे सीधे खाने के लिए न खरीदकर एथेनॉल बनाने में उपयोग करे, तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. इससे किसानों की चिंता भी कम होगी और व्यापार वार्ता आगे बढ़ेगी.

अमेरिका की घरेलू समस्या और समझौते की मजबूरी

अमेरिका के किसान बड़े संकट में हैं. सोयाबीन और मकई की भरपूर फसलें बेची नहीं जा रही हैं और कीमतें गिर रही हैं. ट्रंप की व्यापार नीति का सबसे ज्यादा असर छोटे किसानों पर पड़ा है. चीन से व्यापार युद्ध के कारण अमेरिकी फसलों की बिक्री में गिरावट आई है. चीन अब ब्राजील से फसलें खरीद रहा है. ऐसे में अमेरिका के लिए भारत से व्यापार बढ़ाना एक जरूरी कदम बन गया है.

भारत-अमेरिका संबंधों का नया अध्याय

अमेरिका ने अब व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है. भारत उसके लिए एशिया में एक बड़ा बाजार और चीन के मुकाबले एक अहम सहयोगी है. भारत भी अमेरिका को तकनीकी और व्यापारिक साझेदार मानता है. इस नई वार्ता से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आने की संभावना है. साथ ही टैरिफ कम करने जैसे समझौते व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दे सकते हैं. यह बातचीत ट्रंप 2.0 के दौर में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है.