मक्का लेलो मक्का... चीज और मक्का बेचने के लिए क्यों बेताब है US; किन मजबूरियों के चलते नहीं खरीद रहा भारत?
Advertisement
trendingNow12924934
Hindi Newsदुनिया

मक्का लेलो मक्का... चीज और मक्का बेचने के लिए क्यों बेताब है US; किन मजबूरियों के चलते नहीं खरीद रहा भारत?

India Us Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर शुरू हो गई है. अमेरिका अब बड़ी मांगों की जगह छोटे और व्यवहारिक प्रस्ताव लेकर आया है. वह भारत में सिर्फ खास किस्म की चीज़ और मकई बेचना चाहता है. यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मक्का लेलो मक्का... चीज और मक्का बेचने के लिए क्यों बेताब है US; किन मजबूरियों के चलते नहीं खरीद रहा भारत?

India Us Trade Deal: हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार लड़ाई में नया मोड़ आ गया है. अमेरिका ने पहले भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे और बातचीत रोक दी थी. लेकिन अब अमेरिकी टीम खुद भारत आई है ताकि व्यापार वार्ता दोबारा शुरू की जा सके. खास बात यह है कि अमेरिका अब पहले जैसी बड़ी मांगें नहीं कर रहा, बल्कि छोटा और व्यवहारिक रास्ता अपनाकर भारत से सहयोग चाहता है.

दरअसल, पिछले महीने अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तनाव में आ गए थे. इसके बाद कुछ समय बातचीत रुकी रही. अब दोनों देशों की टीमों ने मिलकर वार्ता फिर शुरू कर दी है. अमेरिका ने कहा कि वह व्यापार की बाधाओं को खत्म करने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पहले की आक्रामक टिप्पणियों से किनारा करते हुए नरम रुख दिखाया है.

भारत ने पहले भी दिखाया संयम

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने इन तनावपूर्ण हालात में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वदेशी’ का नारा दोहराते हुए किसानों के हित में खड़े होने की बात कही. उन्होंने अमेरिका पर दोष नहीं मढ़ा और न ही टैरिफ को लेकर कोई तीखी प्रतिक्रिया दी. भारत ने समय लेकर देखा कि मामला कैसे आगे बढ़ता है. प्रतीकात्मक और ठोस कदम उठाकर उसने अपनी स्थिति स्पष्ट रखी और बातचीत का रास्ता खुला रखा.

अमेरिका का ‘चीज़’ वाला नया प्रस्ताव

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका भारत के बड़े डेयरी बाजार में दूध या दही बेचने की कोशिश नहीं करेगा. वह सिर्फ विशेष किस्म की चीज़ जैसे ब्लू-वेन्ड, आर्टिसनल या पाउडर चीज़ बेचने पर ध्यान देगा. भारत में यह उत्पाद सिर्फ 2–5% लोगों द्वारा खपत किए जाते हैं. इसलिए यह भारत के छोटे किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बातचीत आसान होगी.

मकई पर भी अमेरिका का नया प्रस्ताव

अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में भी नरमी दिखाई है. उसने भारत से अमेरिकी मकई खरीदने की अपील की है. अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मकई उत्पादक है. लेकिन भारत में ज्यादातर अमेरिकी मकई जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जिसे लेकर भारत में स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता जताई जाती है. साथ ही, बिहार जैसे राज्यों में चुनाव से पहले यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी चुनौती बन सकता है.

बिहार चुनाव और मकई का सवाल

बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है. ऐसे में अमेरिकी मकई की अनुमति देना चुनाव से पहले सरकार के लिए मुश्किल बन सकता है. फिर भी एक समाधान निकल सकता है. अगर भारत इसे सीधे खाने के लिए न खरीदकर एथेनॉल बनाने में उपयोग करे, तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. इससे किसानों की चिंता भी कम होगी और व्यापार वार्ता आगे बढ़ेगी.

अमेरिका की घरेलू समस्या और समझौते की मजबूरी

अमेरिका के किसान बड़े संकट में हैं. सोयाबीन और मकई की भरपूर फसलें बेची नहीं जा रही हैं और कीमतें गिर रही हैं. ट्रंप की व्यापार नीति का सबसे ज्यादा असर छोटे किसानों पर पड़ा है. चीन से व्यापार युद्ध के कारण अमेरिकी फसलों की बिक्री में गिरावट आई है. चीन अब ब्राजील से फसलें खरीद रहा है. ऐसे में अमेरिका के लिए भारत से व्यापार बढ़ाना एक जरूरी कदम बन गया है.

भारत-अमेरिका संबंधों का नया अध्याय

अमेरिका ने अब व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है. भारत उसके लिए एशिया में एक बड़ा बाजार और चीन के मुकाबले एक अहम सहयोगी है. भारत भी अमेरिका को तकनीकी और व्यापारिक साझेदार मानता है. इस नई वार्ता से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आने की संभावना है. साथ ही टैरिफ कम करने जैसे समझौते व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दे सकते हैं. यह बातचीत ट्रंप 2.0 के दौर में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

india us trade deal

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;