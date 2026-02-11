Advertisement
trendingNow13105376
Hindi Newsदुनियारूसी ऑयल पर क्या है भारत वादा? US के दावे पर उठे सवाल; व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट ने ही ट्रंप को झुठलाया

रूसी ऑयल पर क्या है भारत वादा? US के दावे पर उठे सवाल; व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट ने ही ट्रंप को झुठलाया

India-US Trade Deal: व्हाइट हाउस ने अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर पहली आधिकारिक फैक्ट शीट जारी की. जानकारी के अनुसार, इसमें वाणिज्यिक और डिजिटल उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ कटौती, भारत का डिजिटल सेवा कर हटाने का निर्णय और प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है. हालांकि, शीट में रूस से तेल की खरीद बंद करने पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

US Fact Sheet: व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर अपनी पहली आधिकारिक फैक्ट शीट जारी की है. इस शीट में इस ऐतिहासिक समझौते को संतुलित, पारस्परिक व्यापार को साकार करने का प्रयास बताया गया है जो अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों के बड़े बाजार को खोलेगा.

दिलचस्प बात यह है कि फैक्ट शीट में भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद बंद करने के बारे में कोई ठोस उल्लेख नहीं किया गया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश में इसका उल्लेख था. शीट में केवल एक संक्षिप्त बयान शामिल है, जिसमें कहा गया है कि ट्रम्प ने रूसी तेल की खरीद बंद करने के भारत के संकल्प को मान्यता देते हुए भारत से आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने पर सहमति व्यक्त की है.

अमेरिकी उत्पादों के लिए खुलेगा भारत का बाजार

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में कहा कि यह समझौता टैरिफ कम करके और गैर-टैरिफ बाधाओं को आसान बनाकर अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत के बाजार को खोलेगा. समझौते के अनुसार, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले पारस्परिक शुल्क को पहले के 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, हालांकि कटौती लागू करने की समयसीमा अभी तय नहीं है.

वहीं, भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क को कम या समाप्त करेगा. फैक्ट शीट में सूखे अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और फल, दालें, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट सहित कई उत्पादों का उल्लेख किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक भारत का डिजिटल सेवा कर को हटाने का निर्णय है. 

ये भी पढ़ें: प्रिंस विलियम की सऊदी यात्रा पर विवाद, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात को लेकर उठे सवाल

 दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार नियम होंगे और मजबूत

भारत अब डिजिटल सेवा कर को समाप्त करेगा और द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों के एक मजबूत समूह के निर्माण के लिए सहमत हुआ है. दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी व्यापार में सहयोग बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और निवेश, निर्यात नियंत्रण व जांच-पड़ताल में समन्वय स्थापित करने पर भी सहमति जताई. व्हाइट हाउस ने कहा कि यह समझौता प्रौद्योगिकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा और नवाचार एवं विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को गहरा करेगा. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

India-US trade dealDonald TrumpNarendra Modi

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन