Advertisement
trendingNow12973967
Hindi Newsदुनिया

कभी हां-कभी नां के बीच ट्रेड डील के करीब पहुंचे भारत-US! बन गई बात तो कितना होगा फायदा?

India-US Trade Deal: भारतीय और अमेरिकी वार्ताकार अधिकांश मुद्दों पर एकमत हो रहे हैं और बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है. फिलहाल, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर केंद्रित वर्चुअल वार्ता के दौर अभी जारी हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Generated Photo
AI Generated Photo

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापार समझौते पर लगभग सहमति बन चुकी है और दोनों देश ट्रेड डील को लेकर हस्ताक्षर करने के करीब हैं. दोनों पक्षों ने ट्रेड डील के अधिकांश मुद्दों पर सहमति जताई है. शुक्रवार को एनडीटीवी प्रॉफिट के सूत्रों के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी वार्ताकार अधिकांश मुद्दों पर एकमत हो रहे हैं और बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है. फिलहाल, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर केंद्रित वर्चुअल वार्ता के दौर अभी जारी हैं.

सूत्रों ने उल्लेख किया कि अभी तक किसी भी मुद्दे पर कोई बड़ा मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही नॉन-टैरिफ बाधाओं पर चर्चा भी आगे बढ़ रही है. दोनों पक्षों को उम्मीद है कि नवंबर के आसपास की अवधि तक व्यापार समझौते का पहला हिस्सा पूरा हो जाएगा. मौजूदा समय भारत को अमेरिका में निर्यात पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. यह टैरिफ ब्राजील के बराबर है और अमेरिका के एशियाई व्यापारिक साझेदारों में सबसे अधिक है.

दोनों देशों ने अधिकांश मुद्दों पर खोज लिया है समाधान!
भारत-अमेरिका इस ट्रेड डील को लेकर द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पहले चरण के संबंध में 5 दौर की बैठकें पूरी कर चुके हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिनमें से कुछ भारत के रूस से कच्चे तेल के आयात के लिए हैं. पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि भारत आने वाले महीनों में रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा. उन्होंने दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. सूत्रों ने मीडिया को बताया कि भारत और अमेरिका ने अधिकांश मुद्दों पर समान आधार खोज लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल की शुरुआत से ही दोनों देश ट्रेड डील पर उलझे
अगस्त में ट्रंप ने भारत पर महंगे टैरिफ लागू किए. हालांकि दोनों पक्ष इस साल की शुरुआत से ही व्यापार वार्ताओं में उलझे हुए हैं. सूत्रों ने कहा कि चूंकि पारस्परिक टैरिफ शामिल हैं यह एक अलग प्रकार का व्यापार समझौता होगा. भारत को यह भी उम्मीद है कि अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत लगाए गए टैरिफ को व्यापार समझौते के तहत संबोधित किया जाएगा. इस कानूनी प्रावधान के तहत, वाशिंगटन ने ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील और एल्यूमीनियम सहित विभिन्न आयातों पर अलग-अलग टैरिफ लगाए हैं.

यह भी पढ़ेंः आधी रात को सोने से ठीक पहले ट्रंप ने उड़ाई कनाडा की नींद, टीवी एड से गुस्साए

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

indiaustrade deal

Trending news

फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत