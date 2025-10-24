कभी हां-कभी नां के बीच ट्रेड डील के करीब पहुंचे भारत-US! बन गई बात तो कितना होगा फायदा?

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापार समझौते पर लगभग सहमति बन चुकी है और दोनों देश ट्रेड डील को लेकर हस्ताक्षर करने के करीब हैं. दोनों पक्षों ने ट्रेड डील के अधिकांश मुद्दों पर सहमति जताई है. शुक्रवार को एनडीटीवी प्रॉफिट के सूत्रों के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी वार्ताकार अधिकांश मुद्दों पर एकमत हो रहे हैं और बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है. फिलहाल, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर केंद्रित वर्चुअल वार्ता के दौर अभी जारी हैं.

सूत्रों ने उल्लेख किया कि अभी तक किसी भी मुद्दे पर कोई बड़ा मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही नॉन-टैरिफ बाधाओं पर चर्चा भी आगे बढ़ रही है. दोनों पक्षों को उम्मीद है कि नवंबर के आसपास की अवधि तक व्यापार समझौते का पहला हिस्सा पूरा हो जाएगा. मौजूदा समय भारत को अमेरिका में निर्यात पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. यह टैरिफ ब्राजील के बराबर है और अमेरिका के एशियाई व्यापारिक साझेदारों में सबसे अधिक है.

दोनों देशों ने अधिकांश मुद्दों पर खोज लिया है समाधान!

भारत-अमेरिका इस ट्रेड डील को लेकर द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पहले चरण के संबंध में 5 दौर की बैठकें पूरी कर चुके हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिनमें से कुछ भारत के रूस से कच्चे तेल के आयात के लिए हैं. पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि भारत आने वाले महीनों में रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा. उन्होंने दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. सूत्रों ने मीडिया को बताया कि भारत और अमेरिका ने अधिकांश मुद्दों पर समान आधार खोज लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल की शुरुआत से ही दोनों देश ट्रेड डील पर उलझे

अगस्त में ट्रंप ने भारत पर महंगे टैरिफ लागू किए. हालांकि दोनों पक्ष इस साल की शुरुआत से ही व्यापार वार्ताओं में उलझे हुए हैं. सूत्रों ने कहा कि चूंकि पारस्परिक टैरिफ शामिल हैं यह एक अलग प्रकार का व्यापार समझौता होगा. भारत को यह भी उम्मीद है कि अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत लगाए गए टैरिफ को व्यापार समझौते के तहत संबोधित किया जाएगा. इस कानूनी प्रावधान के तहत, वाशिंगटन ने ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील और एल्यूमीनियम सहित विभिन्न आयातों पर अलग-अलग टैरिफ लगाए हैं.

यह भी पढ़ेंः आधी रात को सोने से ठीक पहले ट्रंप ने उड़ाई कनाडा की नींद, टीवी एड से गुस्साए