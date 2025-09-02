टैरिफ तनाव के बीच भारत-अमेरिकी सैनिक आपस में निभा रहे दोस्ती, अलास्का में करने जा रहे सबसे बड़ी 'जंग' की तैयारी, जानें पूरी बात

India-US Amid tariff tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका का रक्षा सहयोग मजबूत बना हुआ है. सोमवार को दोनों देशों ने अलास्का के फोर्ट वेनराइट में अब तक का सबसे बड़ा 'युद्ध अभ्यास 2025' शुरू किया. इसके साथ ही, क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ नवंबर में गुआम के पास मालाबार नौसैनिक अभ्यास की योजना भी बन रही है.

अलास्का में युद्ध अभ्यास: सैन्य ताकत का प्रदर्शन

इस अभ्यास में भारत की मद्रास रेजिमेंट के 450 से ज्यादा सैनिक और अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के 'बॉबकैट्स' सैनिक हिस्सा ले रहे हैं. 1 से 14 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में हेलीबॉर्न ऑपरेशन, पर्वतीय युद्ध, ड्रोन सिस्टम, निगरानी संसाधन, चिकित्सा सहायता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का अभ्यास होगा. एक भारतीय सेना अधिकारी ने बताया, "यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की तैयारी को मजबूत करेगा."

मालाबार अभ्यास: हिंद-प्रशांत में क्वाड की ताकत

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर गुआम में 29वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं. 1992 में शुरू हुआ यह अभ्यास अब क्वाड का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब देना है. यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और संयुक्त रणनीतियों को बढ़ावा देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा सौदों में कोई रुकावट नहीं

टैरिफ तनाव के बावजूद भारत-अमेरिका रक्षा सौदे मजबूत हैं. जनरल इलेक्ट्रिक ने 716 मिलियन डॉलर के सौदे में तेजस मार्क-1ए के लिए 99 जीई-एफ404 इंजन की डिलीवरी शुरू की है. इसके अलावा, 1 बिलियन डॉलर में 113 और इंजन का सौदा होने वाला है. 2029-30 में 3.8 बिलियन डॉलर के 31 एमक्यू-9बी 'प्रिडेटर' ड्रोन भी भारत को मिलेंगे. 2007 से अब तक अमेरिका ने भारत के साथ 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रक्षा सौदे किए हैं.

रणनीतिक साझेदारी पर भरोसा

ट्रंप के 50% टैरिफ ने भरोसे को ठेस पहुंचाई है, लेकिन रक्षा अधिकारियों का कहना है कि दो दशकों से बनी रणनीतिक साझेदारी अभी खतरे में नहीं है. एक अधिकारी ने कहा, "यह शुरुआती झटके हैं, लेकिन बहुत कुछ दांव पर है." भारत अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखते हुए रूस और चीन के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है.

क्यों अहम है यह अभ्यास?

युद्ध अभ्यास और मालाबार जैसे कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल और रणनीतिक विश्वास को बढ़ाते हैं. ये अभ्यास आतंकवाद-रोधी और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाते हैं.