Advertisement
trendingNow13121692
Hindi Newsदुनियावेनेजुएला से भारत आने लगा तेल? 2023 के बाद समुद्र में दिखी नई हलचल, क्या कह रहे आंकड़े

वेनेजुएला से भारत आने लगा तेल? 2023 के बाद समुद्र में दिखी नई हलचल, क्या कह रहे आंकड़े

Venezuela News: वेनेजुएला के तेल को लेकर बहस छिड़ी थी. वहीं अब वेनेजुएला से 2 मिलियन बैरल तेल को लेकर आने वाले बड़े टैंकर भारत की ओर बढ़ते हुए देखे गए हैं. साल 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 25, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेनेजुएला से भारत आने लगा तेल? 2023 के बाद समुद्र में दिखी नई हलचल, क्या कह रहे आंकड़े

India Venezuela Oil Deal: कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिसके बाद विपक्ष ने भारत सरकार की जमकर आलोचना की थी. अब वेनेजुएला भारत को बड़े पैमाने पर तेल भेज रहा है. 2 मिलियन बैरल तेल को लेकर आने वाले बड़े टैंकर भारतीय तटों की ओर बढ़ते हुए देखे गए हैं, जो अमेरिका-वेनेजुएला सप्लाई डील के बाद एक बड़ा बदलाव है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के तेल के ट्रेडिंग हाउस और खरीदारों ने काराकास-वाशिंगटन सप्लाई डील शुरू होने के बाद से दक्षिण अमेरिकी देश से एक्सपोर्ट करने के लिए पहले बहुत बड़े क्रूड कैरियर (VLCC) किराए पर लिए हैं. इसके जरिए भारत में डिलीवरी की जाएगी.

अगले महीने तेज होगी डिलीवरी
विटोल और ट्रैफिगुरा द्वारा किराए पर तीन VLCC निसोस केआ, निसोस किथनोस और अरजाना लिए गए हैं. जो सरकारी तेल कंपनी PDVSA द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले जोस टर्मिनल से लोड होंगे और सीधे भारत आएंगे. वहीं एक और सुपरटैंकर ओलंपिक लायन, वेनेजुएला की ओर जा रहा है. ऐसे में अगले महीने से बड़े कार्गो से डिलीवरी की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है. इससे वेनेज़ुएला के स्टोरेज में रखे लाखों बैरल तेल के खत्म होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2023 के बाद दिखा बड़ा बदलाव
भारतीय रिफाइनरियों के लिए यह एक बड़ा बदलाव है. 2019 में अमेरिकी पाबंदियों से सप्लाई रुकने से पहले भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था. ऐसे में अब अमेरिका इन पाबंदियों पर ढील दे रहा है तो व्यापार फिर से बढ़ने लगा है. साल 2023 के बाद अमेरिकी कंपनी ने वेनेजुएला का कच्चा तेल भारत को बेचा है. बोस्कैन हेवी क्रूड शिपमेंट ने लगभग 6 सालों में पहली ऐसी बिक्री की है.

इन्हें भी बेचा है तेल
ट्रेडिंग हाउस ने वेनेज़ुएला का हेवी क्रूड इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और HPCL मित्तल एनर्जी को भी बेचा है, क्योंकि भारत क्रूड सोर्सिंग में डायवर्सिटी लाना चाहता है और रूसी सप्लाई पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है. भारत के रिफाइनरियों को वेनेजुएला से सस्ता तेल भी मिल रहा है. जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं हालांकि ट्रेडर्स ने ये भी पाया कि मार्जिन थोड़ा कम है लेकिन बड़े कार्गो से इकोनॉमिक्स में सुधार हो सकता है. 

बढ़ गया है निर्यात
इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला का ज्यादातर क्रूड एक्सपोर्ट मीडियम-साइज के टैंकरों में US रिफाइनरियों या कैरिबियन स्टोरेज हब में भेजा गया था. पाबंदियों में राहत के बाद जनवरी 2026 में वेनेजुएला का तेल निर्यात बढ़कर लगभग 8 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, पहले 5 लाख बैरल था. VLCC ग्लोबल शिपिंग की बात करें तो ये वो बड़े जहाज हैं जो स्वेजमैक्स टैंकरों से लगभग दोगुना और अफ्रामैक्स से लगभग चार गुना ज्यादा सामान ले जा सकते हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Venezuela News

Trending news

भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब