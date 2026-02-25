वेनेजुएला से भारत आने लगा तेल? 2023 के बाद समुद्र में दिखी नई हलचल, क्या कह रहे आंकड़े

India Venezuela Oil Deal: कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिसके बाद विपक्ष ने भारत सरकार की जमकर आलोचना की थी. अब वेनेजुएला भारत को बड़े पैमाने पर तेल भेज रहा है. 2 मिलियन बैरल तेल को लेकर आने वाले बड़े टैंकर भारतीय तटों की ओर बढ़ते हुए देखे गए हैं, जो अमेरिका-वेनेजुएला सप्लाई डील के बाद एक बड़ा बदलाव है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के तेल के ट्रेडिंग हाउस और खरीदारों ने काराकास-वाशिंगटन सप्लाई डील शुरू होने के बाद से दक्षिण अमेरिकी देश से एक्सपोर्ट करने के लिए पहले बहुत बड़े क्रूड कैरियर (VLCC) किराए पर लिए हैं. इसके जरिए भारत में डिलीवरी की जाएगी.

अगले महीने तेज होगी डिलीवरी

विटोल और ट्रैफिगुरा द्वारा किराए पर तीन VLCC निसोस केआ, निसोस किथनोस और अरजाना लिए गए हैं. जो सरकारी तेल कंपनी PDVSA द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले जोस टर्मिनल से लोड होंगे और सीधे भारत आएंगे. वहीं एक और सुपरटैंकर ओलंपिक लायन, वेनेजुएला की ओर जा रहा है. ऐसे में अगले महीने से बड़े कार्गो से डिलीवरी की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है. इससे वेनेज़ुएला के स्टोरेज में रखे लाखों बैरल तेल के खत्म होने की संभावना है.

साल 2023 के बाद दिखा बड़ा बदलाव

भारतीय रिफाइनरियों के लिए यह एक बड़ा बदलाव है. 2019 में अमेरिकी पाबंदियों से सप्लाई रुकने से पहले भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था. ऐसे में अब अमेरिका इन पाबंदियों पर ढील दे रहा है तो व्यापार फिर से बढ़ने लगा है. साल 2023 के बाद अमेरिकी कंपनी ने वेनेजुएला का कच्चा तेल भारत को बेचा है. बोस्कैन हेवी क्रूड शिपमेंट ने लगभग 6 सालों में पहली ऐसी बिक्री की है.

इन्हें भी बेचा है तेल

ट्रेडिंग हाउस ने वेनेज़ुएला का हेवी क्रूड इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और HPCL मित्तल एनर्जी को भी बेचा है, क्योंकि भारत क्रूड सोर्सिंग में डायवर्सिटी लाना चाहता है और रूसी सप्लाई पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है. भारत के रिफाइनरियों को वेनेजुएला से सस्ता तेल भी मिल रहा है. जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं हालांकि ट्रेडर्स ने ये भी पाया कि मार्जिन थोड़ा कम है लेकिन बड़े कार्गो से इकोनॉमिक्स में सुधार हो सकता है.

बढ़ गया है निर्यात

इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला का ज्यादातर क्रूड एक्सपोर्ट मीडियम-साइज के टैंकरों में US रिफाइनरियों या कैरिबियन स्टोरेज हब में भेजा गया था. पाबंदियों में राहत के बाद जनवरी 2026 में वेनेजुएला का तेल निर्यात बढ़कर लगभग 8 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, पहले 5 लाख बैरल था. VLCC ग्लोबल शिपिंग की बात करें तो ये वो बड़े जहाज हैं जो स्वेजमैक्स टैंकरों से लगभग दोगुना और अफ्रामैक्स से लगभग चार गुना ज्यादा सामान ले जा सकते हैं.