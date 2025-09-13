India In UNGA: संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर चल रही थी वोटिंग, भारत ने उठाया बड़ा कदम
Advertisement
trendingNow12919912
Hindi Newsदुनिया

India In UNGA: संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर चल रही थी वोटिंग, भारत ने उठाया बड़ा कदम

India In UNGA: संयुक्त राष्ट्र महासभा में टू स्टेट सॉल्यूशन पर वोटिंग हुई. फिलिस्तीन को लेकर लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर भारत ने भी मतदान किया. दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार दो टूक कह चुके हैं कि वो फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देंगे. डिक्लेरेशन का इजरायल और अमेरिका ने विरोध किया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India In UNGA: संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर चल रही थी वोटिंग, भारत ने उठाया बड़ा कदम

India votes in favour of Palestine statehood at UN: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा फिलिस्तीन पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र (New York declaration on Palestine) का समर्थन करते हुए टू स्टेट सॉल्युशन समाधान का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए जाने पर भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया।विदेश नीति से जुड़े एक बड़े कदम के तहत, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान किया है. ‘न्यूयॉर्क घोषणा’ नामक प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने मतदान किया, 10 देशों ने विरोध किया और 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई.

अमेरिका और इजरायल ने किया विरोध

UNGA के प्रस्ताव की घोषणा में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए समयबद्ध और ठोस कदम उठाने की मांग की गई है. UNGA के प्रस्ताव में गाजा में इजरायली हमलों और हमास की भी निंदा की गई. इस बीच इजरायल (Israel) और अमेरिका (US) दोनों ने फिलिस्तीन (Palestine) से जुड़े इस प्रस्ताव को नुकसानदायक और एक 'पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वोटिंग का नतीजा क्या निकला

इजरायल और फिलिस्तीन के तनाव (Israel Palestine war) के बीच भारत ने हमेशा मानवीय मूल्यों का समर्थन किया है.

यूएन महासभा में लाए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए भारत ने कहा, वह दो अलग-अलग देशों को मान्यता देकर इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने के पक्ष में है. आपको बताते चलें कि ये विवाद दशकों पुराना है. 

भारत रुख पर कायम

इससे पहले जुलाई में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे संघर्ष का स्थाई समाधान निकलने के मकसद से हुई हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेते हुए इजरायल-फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए टू-स्टेट सॉल्यूशन पर अपने समर्थन को दोहराया था.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि फिलिस्तीन के सवाल का शांतिपूर्ण समाधान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा से यह तय होता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि टू-स्टेट सॉल्यूशन का कोई और विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस टू-स्टेट सॉल्यूशन से शांति कायम करने की दिशा में अब तक तय किए गए रास्ते पर सोच-विचार का मौका देती है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप के 'चार्ली' की हत्या पर पाकिस्तान में जश्न, किधर घूमी शक की सुई, मास्टरमाइंड कौन?

FAQ

सवाल- क्या है डिक्लेरेशन?
जवाब- इस डिक्लेरेशन को आधिकारिक तौर पर 'फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और दो-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा' कहा जाता है. ये डिक्लेरेशन जुलाई में संयुक्त राष्ट्र में दशकों पुराने संघर्ष पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का नतीजा है. जिसे सऊदी अरब और फ्रांस ने होस्ट किया था. ये प्रस्ताव गाजा में लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए इजरायली हमलों, घेराबंदी और भुखमरी की निंदा करता है, जिसकी वजह से विनाशकारी मानवीय संकट पैदा हुआ. 

सवाल- इसका विरोध कौन करता है और इजरायल ने क्या कहा?
जवाब- अमेरिका और इजरायल हमेशा से इस मांग और आयोजन का बहिष्कार करते आए हैं. इजरायल ने इस डिक्लेरेशन को एकतरफा बताते हुए वोटिंग को 'नौटंकी' करार दिया है. इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा, 'इकलौता लाभार्थी हमास है. जब आतंकवादी खुशी मना रहे होते हैं, तब आप शांति को नहीं बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे होते हैं.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

UN

Trending news

नेपाल में अंतरिम सरकार बनने का भारत ने किया स्वागत, बयान जारी करके कही बड़ी बात
Nepal
नेपाल में अंतरिम सरकार बनने का भारत ने किया स्वागत, बयान जारी करके कही बड़ी बात
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
;