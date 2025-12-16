भारत ने गाजा पीस प्लान का किया स्वागत, पहले चरण को बताया शांति की दिशा में अहम कदम

Advertisement
India Welcomes Gaza Peace Plan: भारत ने गाजा शांति योजना का स्वागत किया है, साथ हीउम्मीद जताई है कि इसका पहला चरण पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान क्षेत्रीय शांति, फिलिस्तीन मुद्दे, ऊर्जा सहयोग और जल प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के पक्ष में अपनी पुरानी नीति पर बना हुआ है और इसी कड़ी में गाजा पीस प्लान का समर्थन भी करता है. भारत को उम्मीद है कि यह पहल आगे चलकर पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक शांति बनाए रखने में काफी मदद करेगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:23 PM IST
India Welcomes Gaza Peace Plan: विदेश मंत्रालय की सचिव (साउथ) नीना मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल लेवल की बातचीत में आसपास के क्षेत्रों के हालात पर चर्चा हुई है. इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया और गाजा शांति योजना को अपनाए जाने का स्वागत किया है. नीना मल्होत्रा ने यह साफ किया है कि भारत ने गाजा पीस प्लान का खुले दिल से समर्थन किया है. उन्होंने आगे बताया कि इसका पहला चरण लागू हो चुका है और भारत को उम्मीद है कि ये पहल क्षेत्र में शांति लेकर आएगी.

फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत
विदेश मंत्रालय की सचिव ने इस बात को दोहराया कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का रुख सालों से एक जैसा रहा है. भारत हमेशा फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान और न्यायपूर्ण व टिकाऊ शांति के प्रयासों के साथ खड़ा रहा है. आगे उन्होंने कहा कि जो भी पहल इस संघर्ष को कम करने और स्थायी शांति की दिशा में मदद करती है, भारत उसके समर्थन में हमेशा रहेगा.

बता दें कि इस यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बातचीत हुई है. नीना मल्होत्रा ने बताया, दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा को एक Clean and practical एनर्जी ऑप्शन के रूप में देखा है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल किसी खास प्रोजेक्ट पर सहमति नहीं बनी है. दोनों पक्ष बस इस बात पर सहमत हैं कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य में क्लीन एनर्जी का अहम जरिया बन सकती है.

प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान कई अहम समझौते और एमओयू भी फाइनल किए गए. इनमें ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, जल प्रबंधन, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने से जुड़े डिल्स शामिल हैं. नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुए समझौते से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रिड इंटीग्रेशन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खुलेगा.

जल संकट से जूझ रहा जॉर्डन
विदेश मंत्रालय ने बताया कि जल प्रबंधन पर हुआ समझौता जॉर्डन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह देश पानी की भारी कमी से जूझ रहा है. इस सहयोग के तहत पानी बचाने की तकनीक, कृषि से जुड़े modern methods, Capacity building, Climate adaptation, flood control और बारिश के पानी का संचयन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: VIDEO: किंग से गले लगे, भारतीयों से सीधी मुलाकात, जॉर्डन में भव्य स्वागत से गदगद हुए पीएम मोदी

 

