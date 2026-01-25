क्या है IPOI? जिसका नेतृत्व करता है भारत, अब स्पेन भी इस ग्रुप का हिस्सा, भारत की समुद्री साझेदारी को मिला बूस्ट

India spain IPOI deal: भारत ने स्पेन के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होने का स्वागत किया है. इसे भारत की समुद्री कूटनीति के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. 21 जनवरी 2026 को स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसमें शामिल होने का घोषणा पत्र सौंपा है. विदेश मंत्रालय ने इसे भारत स्पेन रिश्तों में जरूरी मोड़ बताया है. दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की बात दोहराई है. भारत ने कहा है कि वह स्पेन के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, सुरक्षित और नियमों पर आधारित बनाने के लिए काम करेगा.

2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी शुरुआत

IPOI की शुरुआत साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इसका मकसद हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है. यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है. यह भरोसे पर आधारित पहल है. इसके तहत सात प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं. इनमें समुद्री सुरक्षा शामिल है. आपदा राहत और मानवीय सहायता भी शामिल है. समुद्री संसाधन और पर्यावरण भी इसका हिस्सा हैं. क्षमता निर्माण पर भी काम होता है. आज इसमें 25 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं. इससे भारत के नेतृत्व पर बढ़ते भरोसे का संकेत मिलता है.

हिंद महासागर को भारत का रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है. यहां भारत एक रेजिडेंट पावर है. यानी इस इलाके में उसकी स्वाभाविक मौजूदगी है. चीन की बढ़ती गतिविधियों से चुनौती जरूर मिली है. लेकिन भारत की पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है. ऐसे में स्पेन का IPOI में आना अहम है. इससे यह संदेश जाता है कि भारत की भूमिका को वैश्विक समर्थन मिल रहा है.

समुद्री डकैती में करीब 80 प्रतिशत की कमी

स्पेन की भागीदारी से भारत को अटलांटिक क्षेत्र का नौसैनिक अनुभव मिलेगा. इससे हिंद महासागर में सहयोग और बढ़ेगा. अंडमान निकोबार से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक संयुक्त गश्त मजबूत होगी. समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में तालमेल बढ़ेगा. होरमुज जलडमरूमध्य और बाब अल मंदेब जैसे अहम रास्तों की सुरक्षा में मदद मिलेगी. भारतीय नौसेना की मौजूदगी से हाल के वर्षों में समुद्री डकैती में करीब 80 प्रतिशत की कमी आई है. स्पेन के जुड़ने से सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा.

दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे. पनडुब्बी रोधी युद्ध में साझेदारी बढ़ सकती है. विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में मदद मिलेगी. संयुक्त प्रशिक्षण भी होगा. रक्षा तकनीक के हस्तांतरण पर भी काम हो सकता है. एयरबस टाटा C 295 विमान परियोजना पहले ही एक उदाहरण है. IPOI के जरिए भारत छोटे हिंद महासागर देशों को भी मजबूत कर रहा है. ताकि वे आत्मनिर्भर साझेदार बन सकें.

भारत आपदा के वक्त सबसे पहले मदद लेकर पहुंचने वाला देश रहा है. इसी वजह से भारतीय नौसेना को भरोसेमंद माना जाता है. उसके ऑपरेशन पारदर्शी रहे हैं. सहयोग पर आधारित रहे हैं. स्पेन का IPOI में शामिल होना इसी भरोसे की पुष्टि है. यह कदम भारत की समुद्री साझेदारी को नया बूस्ट देता है. साथ ही हिंद महासागर में भारत की नेतृत्व भूमिका को और मजबूत करता है.

