Advertisement
trendingNow13085643
Hindi Newsदुनियाक्या है IPOI? जिसका नेतृत्व करता है भारत, अब स्पेन भी इस ग्रुप का हिस्सा, भारत की समुद्री साझेदारी को मिला बूस्ट

क्या है IPOI? जिसका नेतृत्व करता है भारत, अब स्पेन भी इस ग्रुप का हिस्सा, भारत की समुद्री साझेदारी को मिला बूस्ट

India spain IPOI deal: भारत ने स्पेन के IPOI में शामिल होने का स्वागत किया है, जिससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री साझेदारी और मजबूत हुई है. यह कदम भारत के नेतृत्व पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दिखाता है और क्षेत्र में सुरक्षा व सहयोग को नया बूस्ट देता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है IPOI? जिसका नेतृत्व करता है भारत, अब स्पेन भी इस ग्रुप का हिस्सा, भारत की समुद्री साझेदारी को मिला बूस्ट

India spain IPOI deal: भारत ने स्पेन के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होने का स्वागत किया है. इसे भारत की समुद्री कूटनीति के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. 21 जनवरी 2026 को स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसमें शामिल होने का घोषणा पत्र सौंपा है. विदेश मंत्रालय ने इसे भारत स्पेन रिश्तों में जरूरी मोड़ बताया है. दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की बात दोहराई है. भारत ने कहा है कि वह स्पेन के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, सुरक्षित और नियमों पर आधारित बनाने के लिए काम करेगा.

2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी शुरुआत
IPOI की शुरुआत साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इसका मकसद हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है. यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है. यह भरोसे पर आधारित पहल है. इसके तहत सात प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं. इनमें समुद्री सुरक्षा शामिल है. आपदा राहत और मानवीय सहायता भी शामिल है. समुद्री संसाधन और पर्यावरण भी इसका हिस्सा हैं. क्षमता निर्माण पर भी काम होता है. आज इसमें 25 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं. इससे भारत के नेतृत्व पर बढ़ते भरोसे का संकेत मिलता है.

हिंद महासागर को भारत का रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है. यहां भारत एक रेजिडेंट पावर है. यानी इस इलाके में उसकी स्वाभाविक मौजूदगी है. चीन की बढ़ती गतिविधियों से चुनौती जरूर मिली है. लेकिन भारत की पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है. ऐसे में स्पेन का IPOI में आना अहम है. इससे यह संदेश जाता है कि भारत की भूमिका को वैश्विक समर्थन मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 समुद्री डकैती में करीब 80 प्रतिशत की कमी
स्पेन की भागीदारी से भारत को अटलांटिक क्षेत्र का नौसैनिक अनुभव मिलेगा. इससे हिंद महासागर में सहयोग और बढ़ेगा. अंडमान निकोबार से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक संयुक्त गश्त मजबूत होगी. समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में तालमेल बढ़ेगा. होरमुज जलडमरूमध्य और बाब अल मंदेब जैसे अहम रास्तों की सुरक्षा में मदद मिलेगी. भारतीय नौसेना की मौजूदगी से हाल के वर्षों में समुद्री डकैती में करीब 80 प्रतिशत की कमी आई है. स्पेन के जुड़ने से सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा.

दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे. पनडुब्बी रोधी युद्ध में साझेदारी बढ़ सकती है. विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में मदद मिलेगी. संयुक्त प्रशिक्षण भी होगा. रक्षा तकनीक के हस्तांतरण पर भी काम हो सकता है. एयरबस टाटा C 295 विमान परियोजना पहले ही एक उदाहरण है. IPOI के जरिए भारत छोटे हिंद महासागर देशों को भी मजबूत कर रहा है. ताकि वे आत्मनिर्भर साझेदार बन सकें.

भारत आपदा के वक्त सबसे पहले मदद लेकर पहुंचने वाला देश रहा है. इसी वजह से भारतीय नौसेना को भरोसेमंद माना जाता है. उसके ऑपरेशन पारदर्शी रहे हैं. सहयोग पर आधारित रहे हैं. स्पेन का IPOI में शामिल होना इसी भरोसे की पुष्टि है. यह कदम भारत की समुद्री साझेदारी को नया बूस्ट देता है. साथ ही हिंद महासागर में भारत की नेतृत्व भूमिका को और मजबूत करता है.
ये भी पढ़ें: चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

indiaSpainipoi

Trending news

पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आंकड़े?
UGC
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आंकड़े?
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
National Voters Day
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?