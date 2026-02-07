मुस्लिम बहुल देश में दिखी पीएम मोदी की 'कार डिप्लोमैसी', बोले-मलेशियाई PM ने अपनी सीट तक दे दी

Narendra Modi Malaysia Visit News: पीएम मोदी साल के पहले विदेशी दौरे पर मलेशिया पहुंचे हैं. वहां पर भारतीय जनसमुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने यहां आने का वादा पूरा किया है. जिस तरह का भव्य स्वागत यहां पर मेरा हुआ है, उसका भव्य स्वागत भारत हमेशा याद रखेगा.

'मैंने मलेशिया आने का वादा पूरा किया'

मलेशिया की राजधानी कुला लंपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनसमुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'पीएम अनवर इब्राहिम और मैं उनके पीएम बनने से पहले से ही दोस्त हैं. पिछले साल मैं आसियान समिट के लिए नहीं आ पाया था. लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं जल्द ही मलेशिया आऊंगा. जैसा वादा किया था, मैं यहां हूं. यह 2026 में मेरी पहली विदेश यात्रा है. इन त्योहारों के समय में आपके साथ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मलेशिया में बसे भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मलेशिया में दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है. यह भारत और मलेशिया के दिलों को जोड़ता है. जिस प्रदर्शनी को मैंने और पीएम अनवर इब्राहिम ने देखा, वह इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से दिखाती है. आप एक जीता-जागता पुल हैं जो हमें जोड़ता है.'

'पीएम अनवर इब्राहिम बहुत अच्छा गाते हैं'

भारतीय फिल्मों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री बोले, 'हम एक-दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हम अपनी भाषाओं में बहुत सारे शब्द शेयर करते हैं. मैंने सुना है कि मलेशिया में भारतीय संगीत बहुत पॉपुलर है. कई भारतीयों को यह नहीं पता था कि मलेशिया के प्रधानमंत्री, अनवर इब्राहिम, बहुत अच्छा गाते हैं. उनके गाने भारत में वायरल हो गए. यह जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि उन्हें तमिल संगीत में गहरी दिलचस्पी है.'

मलेशिया में फैल रहे भारतीय स्कूलों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया, 'मैं इस मौके पर मलेशिया में नेताजी सर्विस सेंटर और नेताजी वेलफेयर फाउंडेशन की कोशिशों को भी सलाम करता हूं. यह सच में कमाल की बात है कि आपने सदियों से भारतीय परंपराओं को बनाए रखा है. हाल ही में मैंने 'मन की बात' में आपके काम के बारे में कहा था. मैंने कहा था कि मलेशिया में 500 से ज़्यादा स्कूल हैं जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा देते हैं.'

'मोदी जी इज क्यूटी पाई' वाला पोस्टर वायरल

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को मलेशिया पहुंचे, जहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया. मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम अनवर खुद पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे. पीएम मोदी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे थे. इस दौरान एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

पीएम मोदी के स्वागत में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई. करीब 800 लोगों ने मिलकर ये प्रस्तुति दी. वहीं, पीएम मोदी ने प्रस्तुति देने वालों का अभिवादन स्वीकार किया और उनकी सराहना की. भारत द्वारा हाल ही में साइन किए गए ट्रेड डील्स पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर देखा जाता है और भरोसा देश की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है.