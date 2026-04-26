भारत में थी मेक्सिकन कार्टेल को लाने की साजिश, जांच एजेंसियों ने विदेशों में दबोचे ड्रग माफिया; डिपोर्टेशन में फंसा पेंच

Indian Agencies Burst Drug Syndicate: भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और अगले कुछ सालों में देश को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए देश की तमाम एजेंसिया मिलकर काम कर रही है. भारत के अंदर जांच एजेंसियों को काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है. लेकिन भारतीय एजेंसियो के सामने सबसे बड़ी समस्या उन ड्रग्स माफिया को पकड़ने की थी, जो दुबई या किसी दूसरे देश मे रहकर भारत मे अलग अलग तरीको से ड्रग्स भेज रहे थे. 10 से 12 लोगों के इस ड्रग्स सिंडिकेट में दो ड्रग्स माफिया काफी अहम थे, जिन्हें गिरफ्तार कर वापस भारत लाना ड्रग्स की सप्लाई चेन पर रोक लगाने के लिए बेहद जरूरी हो गया था. लिहाजा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाला हुआ था.

कौन हैं ये दोनों ड्रग्स माफिया?

सलीम डोला अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स माफिया और D कंपनी का भरोसेमंद खिलाड़ी है. मुंबई पुलिस और एनसीबी के कई कैसो में इस वांटेड पर एक लाख का इनाम लगा था. इंटरपोल की मदद से इसे तुर्की के इस्तांबुल में दबोचा गया. दरअसल भारतीय एजेंसियो को सलीम डोला के तुर्की में होने का इनपुट मिला, जिसके बाद तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने इस्तांबुल में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय ड्रग माफिया सलीम डोला को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से वहां रहकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था. सूत्रों के मुताबिक, सलीम डोला का कनेक्शन ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क से था और उसका नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ड्रग रैकेट के तार भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से भी जुड़े बताए जा रहे हैं.

दुबई से चल रहा नेटवर्क

कुख्यात ड्रग माफिया और दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाने वाला सलीम डोला पहले मुंबई फिर दुबई से अपने पूरे ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था. अक्टूबर 2025 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलीम डोला के प्रमुख सहयोगी मोहम्मद सलीम सोहेल शेख को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. वहीं नवंबर 2025 में मुंबई पुलिस ने सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला समेत उसके परिवार के चार सदस्यों को दुबई से भारत लाकर गिरफ्तार किया था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सलीम डोला पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. साथ ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, सलीम डोला दुबई से ही अपने नेटवर्क को कंट्रोल करता है और भारत में ड्रग्स की सप्लाई का बड़ा चैनल संभाल रहा था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उसके पास सउदी अरब का पासपोर्ट है. चुकी जिस देश मे वो पकड़ा गया है उस देश से सलीम डोला भारत डिपोर्ट या उसका प्रत्यर्पण संभव नहीं है इसलिए इंटरनेशनल फोरम पर UAE के जरिये उसको भारत लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों जुटी है.

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गिरफ्तारी से बड़े खुलासे

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, सलीम डोला की गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है. मुंबई पुलिस ने भी सलीम डोला के खिलाफ RCN जारी किया हुआ है. मूल रूप से डोगरी में काफी लंबे वक्त एक्टिव सलीम डोला दाउद इब्राहिम का करीबी है. सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी बताते हैं की सलीम डोला का पिता दाऊद इब्राहिम के साथ लंबे वक्त तक मुंबई में काम कर चुका है और फिर सलीम डोला दुबई में D कंपनी के लिए काम करने लगा और लगातार नारकोटिक्स के धंधे में डील भी. भारत समेत दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े जसविंदर उर्फ जैज की रिहाई भी लगभग होने को है. जैज को UAE पुलिस ने इंटरपोल के कहने पर 23 मार्च को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अगर 30 दिन के अंदर अगर जांच एजेंसी उस देश की पुलिस को संबंधित आरोपी से जुड़े डोजियर, या उसकी पूरी क्राइम कुंडली पेश नहीं करती तो नियम के मुताबिक वहां की अदालत उसको रिहा करने के आदेश दे सकती है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक 30 दिन बीत जाने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के दखल के बाद जसविंदर को अभी तक रिहा नहीं किया गया है.

मेक्सिकन ड्रग्स कार्टेल को भारत में लाने का प्लान

जसविंदर उर्फ जैज ने भारत मे मैक्सिकन कार्टेल को लाने की पहल की थी. भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जसविंदर उर्फ जैज इंग्लैंड के ब्रगिंगहम का रहने वाला है, जो पिछले कई सालों से दुबई में रहकर भारत के अंदर बड़े पैमाने पर ड्रग्स स्मगलिंग करने के धंधे से जुड़ा हुआ था. उसके जुर्म की फेहरिस्त में यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ड्रग्स बनाने की लैब बनाने के केस में भी उसका नाम सामने आया था, जिसको जैज ने मेक्सिकन ड्रग्स कार्टेल लोग की मदद से सेटअप किया था. इसके अलावा पंजाब के जालंधर में भी उसने सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की लैब बनाई थी. जसविंदर की जड़े भी पंजाब के जालंधर से जुड़ी हुई है. उसके पिता कई साल पहले इंग्लैंड के बर्निघम में जाकर बस गए थे. जांच एजेंसियो की सबसे बड़ी चिंता ऐसे ड्रग्स स्मगलर्स को लेकर है जिनके सीधे संबंध दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों से है. भारत के सबसे बड़े ड्रग्स स्मगलर सन्नी उर्फ सैम और जैज समेत बाहुबली से है. 10 से 12 लोगों का ये ग्रुप दुनिया की अलग अलग खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते है. जिसमे सन्नी उर्फ सैम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है तो वहां जैज अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है.

खुफिया एजेंसी करवाती है अपने ऑपरेशन

भारतीय एजेंसियों को अपनी जांच में पता चला है कि दुबई में बैठे कुछ ड्रग्स स्मगलर 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में ड्रग्स भेजकर ना सिर्फ बेतहाशा पैसा कमा रहे है बल्कि उसी अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों में कर रहे है. इसी खतरे को देखते हुए भारतीय जांच एजेंसियों ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है ताकि उनको विदेश में गिरफ्तार करवाकर वापस भारत लाया जा सके. उसमे कुछ नाम पाकिस्तान के लाला खान, सन्नी उर्फ सैम, वीरेंदर बैसोया, जसविंदर उर्फ जैज समेत कई लोग है. जो दुनिया के कई देशों में बैठकर ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे है.

डिपोर्ट करने में फंसा पेंच

भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक सलीम डोला और जसविंदर उर्फ जैज के भारत प्रत्यर्पण या डिपोर्ट करने की संभावना बेहद कम है जिसकी दो सबसे बड़ी वजह है कि सलीम डोला को जिस देश मे गिरफ्तार किया गया है उसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नही है. लिहाजा सलीम डोला के पास सऊदी अरब का पासपोर्ट है, जिसके जरिए उसे लाने की कोशिश कर रही है. इसकी संभावना बेहद कम है. जसविंदर उर्फ जैज चूंकि भारतीय मूल का इंग्लैंड का नागरिक है. लिहाजा उसके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया इंग्लैंड की अदालत में चलाई जाएगी. जहां पर उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है. जैज को भारत लाने में सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर भी है कि इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का सपोर्ट है, जो किसी भी सूरत में अपने ऐसेट को भारत वापस नहीं आने देना चाहती. हालांकि, NCB लगातार CBI की मदद से सलीम डोला और जसविंदर उर्फ जैज को भारत वापस लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है.