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फर्जी कंपनियां, नकली कारोबार और हवाला... काले धन के 'सफेद खेल' की भारतीय एजेंसियों ने खोली पोल; FATF की रिपोर्ट में खुलासा

हाल में ही आई एफएटीएफ की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें दावा किया गया है कि दो हवाला के मामलों में भारतीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की पोल खोली है. रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी ट्रेड के जरिए अवैध पैसे को सफेद बनाने का काम किया जा रहा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 04, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:22 AM IST
फर्जी कंपनियां, नकली कारोबार और हवाला... काले धन के 'सफेद खेल' की भारतीय एजेंसियों ने खोली पोल; FATF की रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: हवाला तरीके से किए जा रहे पैसों के हेरफेर का पर्दाफाश. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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