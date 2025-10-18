कभी बनाया था गुलाम अब उसी देश से मांगी मदद, ब्रिटिश पायलटों को उड़ना सिखाएगी इंडियन एयरफोर्स, 78 साल बाद बदली तस्वीर

IAF Instructors To Train RAF Pilots: भारतीय वायुसेना के 2 टॉप गन जल्द ही ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं. ये ट्रेनिंग अगले साल शुरू हो सकती है.
Trending Photos
Indian Air Force: ब्रिटेन ने लंबे समय तक भारत पर राज किया था. वे स्वतंत्रता के दौरान हमारे देश से काफी सारा धन लूटकर ले गए थे. वहीं अब इतने सालों बाद बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर देखने को मिला है. बता दें कि भारतीय वायुसेना के 2 टॉप गन जल्द ही ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं. दोनों IAF ट्रेनर RAF एयरक्रू अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे, जो वेल्स के उत्तर-पश्चिमी तट पर एंगलसी द्वीप पर RAF वैली में नंबर 4 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक RAF के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया,' शुरुआत की तारीख अभी तय होनी बाकी है, हालांकि यह अक्टूबर 2026 से पहले नहीं होगी. अनुभव के आधार पर ब्रिटेन में ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन में एक साल या उससे कम समय लग सकता है. बताया जा रहा है कि ट्रेनर्स को भारत की तरफ से सैलरी मिलेगी, जबकि ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय रहने की व्यवस्था करवाएगा. बता दें कि फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ब्रिटेन के अगली पीढ़ी के फाइटर पायलटों को BAE हॉक TMK 2 पर ट्रेनिंग प्रदान करता है. ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स 3 साल तक एंगल्सी में रहेंगे.
ये भी पढ़ें- Eva Air: अंतिम संस्कार चल रहा था, बॉस का मैसेज आया- साबित करो कि बीमार हो; कट गया बवाल
RAF के एक सूत्र ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया कि भारतीय वायुसेना के इंस्ट्रक्टर्स को ब्रिटेन लाने की योजना भारतीय वायुसेना के साथ मजबूत संबंध बनाने और व्यापक ब्रिटिश सैन्य और राजनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण का हिस्सा है. पीएम मोदी ने इस समझौते की घोषणा पिछले हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुंबई यात्रा के दौरान की थी. इस दौरान भारतीय सेना को ब्रिटेन निर्मित लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइलें भेजने के लिए 350 मिलियन पाउंड के डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए गए.
ये भी पढ़ें- Rare Earth Curbs: अब ड्रैगन पड़ा भारी तो अमेरिका को आई भारत की याद, चीन के साथ ट्रेड वॉर में नई दिल्ली से मांगी मदद
'वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट' के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है, जो अमेरिका और रूस के बाद दूसरे स्थान पर है और ब्रिटेन से आगे है, जो आठवें स्थान पर है. RAF के सूत्र ने कहा,' ब्रिटेन की ट्रेनिंग सिस्टम में FN क्वालीफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स (QFI) को शामिल करने से RAF और साझेदार राष्ट्र दोनों को कई रक्षा लाभ मिलते हैं.' सूत्र के मुताबिकों इंटरनेशनल ट्रेनर्स और ट्रेनीस के साथ बातचीत से होने वाले ज्ञान का आदान-प्रदान रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है.
ट्रेनिंग की शुरुआत अक्टूबर 2026 से पहले नहीं होगी.
इस ट्रेनिंग से भारतीय वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के बीच संबंध मजबूत होंगे.