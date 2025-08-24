जहां होगी अच्छी डील,वहां से खरीदेंगे तेल...भारत ने फिर किया ट्रंप पर पलटवार, राजदूत ने कही ये बात
Advertisement
trendingNow12895308
Hindi Newsदुनिया

जहां होगी अच्छी डील,वहां से खरीदेंगे तेल...भारत ने फिर किया ट्रंप पर पलटवार, राजदूत ने कही ये बात

India Russia Relation: भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था. ट्रंप के इस रवैये की दुनिया के कई नेताओं ने आलोचना की. वहीं अब भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत को जहां पर भी अच्छा सौदा मिलेगा वो वहां से तेल खरीदेगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 24, 2025, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां होगी अच्छी डील,वहां से खरीदेंगे तेल...भारत ने फिर किया ट्रंप पर पलटवार, राजदूत ने कही ये बात

Trump Tariff: भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका को काफी ज्यादा अखर रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी दोस्ती की वजह से भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया. ट्रंप की टैरिफ देश सहित दुनिया के अन्य नेताओं ने आलोचना की थी. रूस से तेल खरीदने को लेकर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत को जहां पर भी अच्छा सौदा मिलेगा वो वहां से तेल खरीदेगा और सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी. इसके अलावा जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा?

आगे बोलते हुए विनय कुमार ने कहा कि भारत ने रूस और अन्य देशों के साथ उसके सहयोग ने वैश्विक तेल बाज़ार की स्थिरता में योगदान दिया है. इसके अलावा कहा कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस के साथ भारत के सहयोग ने, कई अन्य देशों की तरह, तेल बाजार और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद की है. ऐसे में अमेरिका का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का निर्णय अनुचित ही नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण भी है.

साथ ही साथ कहा कि व्यापार वाणिज्यिक आधार पर होता है, अगर वाणिज्यिक लेन-देन का आधार सही है, तो भारतीय कंपनियां वहीं से खरीदारी करती रहेंगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा और सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे. इसके अलावा कहा कि केवल भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप भी रूस के साथ व्यापार करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश मंत्री ने बताया था अनुचित
इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के कदम को अनुचित बताया था. बीते दिन मास्को में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने का भारत का फैसला न केवल राष्ट्रीय हित के मुताबिक है. बल्कि यह अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे “विश्व ऊर्जा बाजार” को स्थिर करने की कोशिशों के भी अनुरूप है. उन्होंने ये भी कहा कि हमसे खुद अमेरिका पिछले कई सालों से कह रहा है कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

India Russia Relation

Trending news

खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
;