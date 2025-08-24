जहां होगी अच्छी डील,वहां से खरीदेंगे तेल...भारत ने फिर किया ट्रंप पर पलटवार, राजदूत ने कही ये बात

Trump Tariff: भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका को काफी ज्यादा अखर रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी दोस्ती की वजह से भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया. ट्रंप की टैरिफ देश सहित दुनिया के अन्य नेताओं ने आलोचना की थी. रूस से तेल खरीदने को लेकर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत को जहां पर भी अच्छा सौदा मिलेगा वो वहां से तेल खरीदेगा और सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी. इसके अलावा जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा?

आगे बोलते हुए विनय कुमार ने कहा कि भारत ने रूस और अन्य देशों के साथ उसके सहयोग ने वैश्विक तेल बाज़ार की स्थिरता में योगदान दिया है. इसके अलावा कहा कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस के साथ भारत के सहयोग ने, कई अन्य देशों की तरह, तेल बाजार और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद की है. ऐसे में अमेरिका का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का निर्णय अनुचित ही नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण भी है.

साथ ही साथ कहा कि व्यापार वाणिज्यिक आधार पर होता है, अगर वाणिज्यिक लेन-देन का आधार सही है, तो भारतीय कंपनियां वहीं से खरीदारी करती रहेंगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा और सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे. इसके अलावा कहा कि केवल भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप भी रूस के साथ व्यापार करते हैं.

विदेश मंत्री ने बताया था अनुचित

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के कदम को अनुचित बताया था. बीते दिन मास्को में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने का भारत का फैसला न केवल राष्ट्रीय हित के मुताबिक है. बल्कि यह अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे “विश्व ऊर्जा बाजार” को स्थिर करने की कोशिशों के भी अनुरूप है. उन्होंने ये भी कहा कि हमसे खुद अमेरिका पिछले कई सालों से कह रहा है कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.