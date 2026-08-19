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28 साल की उम्र में बनाया स्कूल, बनीं सबसे युवा प्रिंसिपल, कौन हैं पिया दांडिया, जिन्होंने जीता US डेमोक्रेटिक प्राइमरी

भारतीय मूल की टीचर पिया दांडिया ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीत लिया है. अब उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार केसी अस्कर से होगा, जो 3 नवंबर को है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 19, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:04 PM IST
28 साल की उम्र में बनाया स्कूल, बनीं सबसे युवा प्रिंसिपल, कौन हैं पिया दांडिया, जिन्होंने जीता US डेमोक्रेटिक प्राइमरी

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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